27 de octubre de 2026
PATRICIA Y VERÓNICA VERA RECUERDAN EL LEGADO MUSICAL DE SU PADRE, EL ACORDEONISTA ALEJANDRO "CHANO" VERA
Almorzando con Checho
En el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, Patricia y Verónica Vera recordaron la vida y el legado de su padre, Luciano Chano Vera, destacado acordeonista y querido vecino del barrio Prat de Punta Arenas. Durante la conversación, las hermanas compartieron recuerdos de su infancia, sus inicios musicales y la trayectoria de un hombre que combinó durante años su trabajo administrativo con una profunda pasión por la música.
Nacido en Chiloé, Chano Vera llegó a Punta Arenas cuando tenía cinco años y desde pequeño manifestó un especial interés por el acordeón. A lo largo de su trayectoria participó en distintas agrupaciones musicales, compartió escenarios con reconocidos intérpretes de la época y mantuvo una estrecha relación artística con Orlando Olavarría y el conjunto folclórico Cherú. Su historia también estuvo marcada por la pérdida de instrumentos musicales tras un incendio en Río Turbio, experiencia que logró superar con el apoyo de su familia y cercanos.
El espacio permitió destacar no solo su aporte a la música y la cultura regional, sino también su calidad humana, alegría, generosidad y compromiso con su familia. Sus hijas recordaron además cómo la música formó parte de la vida cotidiana del hogar y cómo ese vínculo se ha mantenido entre las nuevas generaciones. A más de dos décadas de su fallecimiento, ocurrido en junio de 2001, Luciano Chano Vera permanece en la memoria de sus familiares, amigos y vecinos como una figura representativa de la vida musical y comunitaria del barrio Prat.
El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.