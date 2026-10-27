PATRICIA Y VERÓNICA VERA RECUERDAN EL LEGADO MUSICAL DE SU PADRE, EL ACORDEONISTA ALEJANDRO "CHANO" VERA

En el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, Patricia y Verónica Vera recordaron la vida y el legado de su padre, Luciano Chano Vera, destacado acordeonista y querido vecino del barrio Prat de Punta Arenas. Durante la conversación, las hermanas compartieron recuerdos de su infancia, sus inicios musicales y la trayectoria de un hombre que combinó durante años su trabajo administrativo con una profunda pasión por la música.

Nacido en Chiloé, Chano Vera llegó a Punta Arenas cuando tenía cinco años y desde pequeño manifestó un especial interés por el acordeón. A lo largo de su trayectoria participó en distintas agrupaciones musicales, compartió escenarios con reconocidos intérpretes de la época y mantuvo una estrecha relación artística con Orlando Olavarría y el conjunto folclórico Cherú. Su historia también estuvo marcada por la pérdida de instrumentos musicales tras un incendio en Río Turbio, experiencia que logró superar con el apoyo de su familia y cercanos.

El espacio permitió destacar no solo su aporte a la música y la cultura regional, sino también su calidad humana, alegría, generosidad y compromiso con su familia. Sus hijas recordaron además cómo la música formó parte de la vida cotidiana del hogar y cómo ese vínculo se ha mantenido entre las nuevas generaciones. A más de dos décadas de su fallecimiento, ocurrido en junio de 2001, Luciano Chano Vera permanece en la memoria de sus familiares, amigos y vecinos como una figura representativa de la vida musical y comunitaria del barrio Prat.





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