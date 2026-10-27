AGRUPACIÓN CINE SIN SALA EXHIBIRÁ CLÁSICOS DE TERROR POR HALLOWEEN EN PUNTA ARENAS

La agrupación cultural Cine Sin Sala anunció la realización de una muestra especial de séptimo arte para celebrar Halloween en Punta Arenas. La actividad se llevará a cabo este viernes 30 de octubre a partir de las 20:00 horas en el espacio ZurVértice, ubicado en calle Chiloé 152, con el objetivo de fomentar la apreciación cinematográfica en la región de Magallanes.

Durante su participación en el programa Zona Puuy, la directora de la agrupación, Paula De Jesús, y el secretario, Alan Salazar, detallaron que se exhibirán las cintas de culto "Videodrome" (1983) y "The Wicker Man" (1973). Los organizadores destacaron que la iniciativa busca consolidar una comunidad presencial y abrir espacios de diálogo cultural que actualmente son escasos en la capital regional.

"Intentamos impulsar que se pueda fortalecer la industria audiovisual y generar distintas maneras de ver el cine a través del conocimiento y la reflexión", explicó Paula De Jesús. En la entrevista transmitida por las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, los realizadores enfatizaron la importancia de analizar los mensajes de las obras, alejándose de las carteleras estrictamente comerciales.

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años y tendrá un valor de adhesión de $3.000, monto que permitirá disfrutar de ambas funciones y que servirá para financiar futuras actividades locales. Quienes deseen asistir a esta jornada pueden inscribirse previamente a través de la cuenta de Instagram de la agrupación, asegurando su cupo en esta instancia comunitaria.

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