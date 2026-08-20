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20 de agosto de 2026

RED FORMATIVA CELEBRARÁ SU SEGUNDO ANIVERSARIO CON EXPO DEPORTIVA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Zona Puuy

felipe elgueta Red formativa

Mika conversó con Felipe Elgueta, representante y socio de Red Formativa, plataforma regional que reúne disciplinas deportivas, artísticas y de movimiento en Magallanes, con el objetivo de acercar clubes, academias y talleres a niños, niñas, jóvenes y familias.

Durante la entrevista, Elgueta explicó que Red Formativa nació a partir de una necesidad detectada en colegios: muchas familias buscan una actividad deportiva para sus hijos, pero no siempre conocen qué disciplinas se practican en la región ni cómo contactar a los clubes. A partir de esa idea, se creó una plataforma web que agrupa información de distintas disciplinas y organizaciones.

Actualmente, Red Formativa incluye deportes colectivos, artes marciales, disciplinas individuales, academias de danza, actividades artísticas, running, natación, hockey sobre hielo, pádel, patinaje artístico, motociclismo, kickboxing, karate, judo, senderismo, tenis de mesa y otras alternativas disponibles en Magallanes.

Como parte de su segundo aniversario, la organización realizará una Expo Deportiva este sábado 22 de agosto, desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva, ubicado en el sector de O’Higgins, detrás del cementerio municipal. La entrada tendrá un valor de $2.000.

El evento será participativo, no solo demostrativo. Según explicó Felipe Elgueta, la idea es que niños, jóvenes y familias puedan probar distintas disciplinas, conocer a los clubes, participar en dinámicas, disfrutar presentaciones artísticas y recorrer stands informativos de deportes que no pueden practicarse dentro del gimnasio, como natación, running y hockey sobre hielo.

Entre las organizaciones mencionadas para esta celebración se encuentran Soneros Bajo Cero, BT Performance, Sky Running, Viento Austral Pádel, Club Taiiu Poli, además de otras academias y clubes que serán parte de la jornada. También habrá kiosco, concursos y actividades para niñas y niños durante todo el día.

Eleta destacó que Red Formativa está integrada por Drazen, Felipe Elgueta, Dayana y Camila, y que para esta actividad se suma el apoyo de la influencer Soflofli. Además, invitó a clubes, academias e instructores que aún no forman parte de la plataforma a contactarse a través de Instagram, ya que la creación de perfil en redformativa.cl actualmente es gratuita.

Finalmente, el representante de Red Formativa subrayó que la iniciativa nació enfocada en la juventud, pero que hoy se abre a todas las edades, incluyendo disciplinas como el Newcom, vóleibol adaptado para personas mayores, que ha tenido una importante participación en la región.


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