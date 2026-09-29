CARABINEROS DE MAGALLANES INAUGURA MONOLITO “GLORIA Y VICTORIA” EN MEMORIA DE SUS MÁRTIRES

En un lugar cargado de simbolismo para Carabineros de Chile, la Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, en conjunto con los Alguaciles Regionales, inauguró el monolito “Gloria y Victoria”, ubicado junto al busto del Teniente Hernán Merino Correa, en Avenida Bulnes de Punta Arenas.



La elección de este lugar representa un reconocimiento a quienes han marcado la historia de la institución con su entrega y sacrificio. El Teniente Hernán Merino Correa constituye un ejemplo permanente de servicio a la Patria y de cumplimiento del deber, convirtiendo este espacio en un lugar especialmente significativo para recordar a todos aquellos Carabineros que hicieron efectivo su juramento y entregaron su vida por Chile y la ciudadanía.



La ceremonia adquirió un sentido aún más profundo al desarrollarse pocos días después del fallecimiento del Cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, quien perdió la vida en un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo, convirtiéndose en un nuevo mártir de Carabineros de Chile.



Por esta razón, el acto de inauguración fue también un homenaje a su memoria, vinculando su sacrificio con el de todos quienes le precedieron en la historia institucional.



El monolito “Gloria y Victoria” busca permanecer como un símbolo de memoria, gratitud y reconocimiento hacia los hombres y mujeres de Carabineros que, fieles a su juramento, estuvieron dispuestos a entregar incluso la vida en cumplimiento de su deber.



Porque mientras exista memoria, quienes dieron su vida por los demás seguirán presentes.

