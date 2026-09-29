Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

29 de septiembre de 2026

CARABINEROS DE MAGALLANES INAUGURA MONOLITO “GLORIA Y VICTORIA” EN MEMORIA DE SUS MÁRTIRES

La ceremonia se realizó junto al busto del Teniente Hernán Merino Correa y estuvo dedicada también a la memoria del Cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, nuevo mártir de la institución.

monolitocarabineros

En un lugar cargado de simbolismo para Carabineros de Chile, la Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, en conjunto con los Alguaciles Regionales, inauguró el monolito “Gloria y Victoria”, ubicado junto al busto del Teniente Hernán Merino Correa, en Avenida Bulnes de Punta Arenas.

La elección de este lugar representa un reconocimiento a quienes han marcado la historia de la institución con su entrega y sacrificio. El Teniente Hernán Merino Correa constituye un ejemplo permanente de servicio a la Patria y de cumplimiento del deber, convirtiendo este espacio en un lugar especialmente significativo para recordar a todos aquellos Carabineros que hicieron efectivo su juramento y entregaron su vida por Chile y la ciudadanía.

La ceremonia adquirió un sentido aún más profundo al desarrollarse pocos días después del fallecimiento del Cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, quien perdió la vida en un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo, convirtiéndose en un nuevo mártir de Carabineros de Chile.

Por esta razón, el acto de inauguración fue también un homenaje a su memoria, vinculando su sacrificio con el de todos quienes le precedieron en la historia institucional.

El monolito “Gloria y Victoria” busca permanecer como un símbolo de memoria, gratitud y reconocimiento hacia los hombres y mujeres de Carabineros que, fieles a su juramento, estuvieron dispuestos a entregar incluso la vida en cumplimiento de su deber.

Porque mientras exista memoria, quienes dieron su vida por los demás seguirán presentes.

puertostanley

ARGENTINA DENUNCIA VUELOS “NO AUTORIZADOS” ENTRE PUNTA ARENAS Y LAS MALVINAS Y ANUNCIA ACCIONES CONTRA EMPRESA BRITÁNICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ARGENTINA DENUNCIA VUELOS “NO AUTORIZADOS” ENTRE PUNTA ARENAS Y LAS MALVINAS Y ANUNCIA ACCIONES CONTRA EMPRESA BRITÁNICA

Leer Más

La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

puertostanley
nuestrospodcast
beechcraftkingair360

LA FACH APUESTA POR CINCO BEECHCRAFT KING AIR 350 Y KING AIR 360 PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD ANTÁRTICA

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
monolitocarabineros

CARABINEROS DE MAGALLANES INAUGURA MONOLITO “GLORIA Y VICTORIA” EN MEMORIA DE SUS MÁRTIRES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
antarctica21

LA NUEVA APUESTA DE ANTARCTICA21, LA FIRMA DE MAGALLANES QUE SE CONSOLIDÓ EN EL TURISMO ANTÁRTICO DE LUJO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Y tú, ¿qué opinas?

ORQUESTA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES PRESENTARÁ CONCIERTO DE GALA ESTE DOMINGO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.