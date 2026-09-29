Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

29 de septiembre de 2026

CUARTO ENCUENTRO "VOCES DEL FIN DEL MUNDO" FORTALECIÓ LA INTEGRACIÓN CULTURAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN PORVENIR

La jornada reunió al Coro Municipal de Porvenir con las delegaciones provenientes de Río Gallegos, Argentina, y Lanco, además de presentaciones de talentos locales, permitiendo compartir diferentes expresiones musicales y fortalecer los vínculos entre agrupaciones corales.

vocesdelfinmundo
Con una importante presencia de público y la participación de agrupaciones invitadas de Chile y Argentina, se desarrolló en Porvenir el Cuarto Encuentro de Coros "Voces del Fin del Mundo", iniciativa que continúa consolidándose como un espacio de intercambio artístico, integración y promoción de la cultura en Tierra del Fuego.

La jornada reunió al Coro Municipal de Porvenir con las delegaciones provenientes de Río Gallegos, Argentina, y Lanco, además de presentaciones de talentos locales, permitiendo compartir diferentes expresiones musicales y fortalecer los vínculos entre agrupaciones corales.

Un encuentro que continúa creciendo

Freddy Cárdenas Mansilla, gestor cultural de la Casa de la Cultura, manifestó su satisfacción por el crecimiento alcanzado durante las cuatro ediciones de esta iniciativa, destacando especialmente la posibilidad de reunir en Porvenir a representantes nacionales e internacionales.

Cárdenas agradeció el respaldo que la Municipalidad de Porvenir ha entregado a este proyecto cultural y destacó la importancia de continuar generando espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar y mostrar sus capacidades artísticas.

Asimismo, recordó el camino recorrido por el Coro Municipal de Porvenir, que durante estos años ha establecido vínculos con agrupaciones de Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas, Río Bueno y Lanco, ampliando progresivamente su presencia fuera de la comuna.

Para el gestor cultural, este proceso cobra especial relevancia considerando que durante muchos años Porvenir no contó con un coro municipal que mantuviera una trayectoria sostenida. Actualmente, la agrupación ha logrado consolidarse y obtener reconocimiento en los diferentes escenarios donde se ha presentado.

Coro Municipal proyecta nuevas presentaciones

Por su parte, Óscar Galindo Vargas, director del Coro Municipal de Porvenir, destacó que el encuentro ha ido adquiriendo mayor fuerza y reconocimiento, valorando especialmente la respuesta del público local.

Galindo sostuvo que la participación de la comunidad resulta fundamental para dar continuidad a este tipo de iniciativas y resaltó que cada nueva versión ha logrado convocar a más espectadores y agrupaciones invitadas.

El director también adelantó que el Coro Municipal continuará fortaleciendo sus intercambios durante los próximos meses. Para noviembre, la agrupación cuenta con invitaciones para presentarse en Río Grande y Lanco, llevando el trabajo musical desarrollado en Porvenir hacia nuevos escenarios.

Junto con ello, realizó una invitación a quienes tengan interés por el canto para incorporarse al Coro Municipal, señalando que sus puertas permanecen abiertas para nuevos integrantes. La agrupación comenzará además a preparar un nuevo repertorio, incluyendo villancicos con miras a las actividades de fin de año.

Autoridades destacan continuidad del encuentro

El concejal Javier Nancuante, quien participó como alcalde protocolar durante la actividad, valoró el desarrollo de esta cuarta versión y destacó el trabajo realizado tanto por las agrupaciones participantes como por quienes hicieron posible su organización.

La autoridad comunal señaló que este encuentro debe mantenerse en el tiempo, subrayando la responsabilidad de las autoridades locales de respaldar las actividades culturales y generar oportunidades para que la comunidad pueda acceder a distintas expresiones artísticas.

Asimismo, destacó la labor desarrollada desde la Casa de la Cultura y por su gestor cultural, Freddy Cárdenas, además del trabajo de profesores, directores y participantes que han contribuido al crecimiento de esta iniciativa.

Cultura, integración y nuevos espacios para el talento local

El Cuarto Encuentro "Voces del Sur del Mundo" cerró así una nueva edición marcada por la música, la integración entre Chile y Argentina y una importante respuesta de la comunidad de Porvenir.

Más allá de las presentaciones, la actividad permitió fortalecer los vínculos entre agrupaciones, abrir nuevos espacios para talentos locales y proyectar al Coro Municipal hacia futuros encuentros dentro y fuera de Tierra del Fuego.

Con cuatro versiones realizadas, el desafío ahora apunta a dar continuidad a una iniciativa que ha ido creciendo junto a su público y que comienza a instalarse como un espacio permanente para el desarrollo y difusión de la actividad coral en Porvenir, con la mirada puesta desde ya en un quinto encuentro.
vocesdelfinmundo

CUARTO ENCUENTRO "VOCES DEL FIN DEL MUNDO" FORTALECIÓ LA INTEGRACIÓN CULTURAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ARGENTINA DENUNCIA VUELOS “NO AUTORIZADOS” ENTRE PUNTA ARENAS Y LAS MALVINAS Y ANUNCIA ACCIONES CONTRA EMPRESA BRITÁNICA

Leer Más

La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

puertostanley
nuestrospodcast
beechcraftkingair360

LA FACH APUESTA POR CINCO BEECHCRAFT KING AIR 350 Y KING AIR 360 PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD ANTÁRTICA

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
FIRMA CONVENIO COLABORACION DPP TDF Y CAJ 4

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Voluntarios en el punto de acopio de los residuos acomulados en Porvenir

MÁS DE 260 VOLUNTARIOS SE UNIERON PARA LIMPIAR EL BORDE COSTERO DE PORVENIR

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aerodromo

BLOQUE PRODUCTIVO DE ÚLTIMA ESPERANZA VALORA LICITACIÓN DEL AERÓDROMO, PERO PIDE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.