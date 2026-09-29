CUARTO ENCUENTRO "VOCES DEL FIN DEL MUNDO" FORTALECIÓ LA INTEGRACIÓN CULTURAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN PORVENIR

Con una importante presencia de público y la participación de agrupaciones invitadas de Chile y Argentina, se desarrolló en Porvenir el Cuarto Encuentro de Coros "Voces del Fin del Mundo", iniciativa que continúa consolidándose como un espacio de intercambio artístico, integración y promoción de la cultura en Tierra del Fuego.

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La jornada reunió al Coro Municipal de Porvenir con las delegaciones provenientes de Río Gallegos, Argentina, y Lanco, además de presentaciones de talentos locales, permitiendo compartir diferentes expresiones musicales y fortalecer los vínculos entre agrupaciones corales.

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Un encuentro que continúa creciendo

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Freddy Cárdenas Mansilla, gestor cultural de la Casa de la Cultura, manifestó su satisfacción por el crecimiento alcanzado durante las cuatro ediciones de esta iniciativa, destacando especialmente la posibilidad de reunir en Porvenir a representantes nacionales e internacionales.

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Cárdenas agradeció el respaldo que la Municipalidad de Porvenir ha entregado a este proyecto cultural y destacó la importancia de continuar generando espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar y mostrar sus capacidades artísticas.

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Asimismo, recordó el camino recorrido por el Coro Municipal de Porvenir, que durante estos años ha establecido vínculos con agrupaciones de Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas, Río Bueno y Lanco, ampliando progresivamente su presencia fuera de la comuna.

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Para el gestor cultural, este proceso cobra especial relevancia considerando que durante muchos años Porvenir no contó con un coro municipal que mantuviera una trayectoria sostenida. Actualmente, la agrupación ha logrado consolidarse y obtener reconocimiento en los diferentes escenarios donde se ha presentado.

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Coro Municipal proyecta nuevas presentaciones

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Por su parte, Óscar Galindo Vargas, director del Coro Municipal de Porvenir, destacó que el encuentro ha ido adquiriendo mayor fuerza y reconocimiento, valorando especialmente la respuesta del público local.

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Galindo sostuvo que la participación de la comunidad resulta fundamental para dar continuidad a este tipo de iniciativas y resaltó que cada nueva versión ha logrado convocar a más espectadores y agrupaciones invitadas.

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El director también adelantó que el Coro Municipal continuará fortaleciendo sus intercambios durante los próximos meses. Para noviembre, la agrupación cuenta con invitaciones para presentarse en Río Grande y Lanco, llevando el trabajo musical desarrollado en Porvenir hacia nuevos escenarios.

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Junto con ello, realizó una invitación a quienes tengan interés por el canto para incorporarse al Coro Municipal, señalando que sus puertas permanecen abiertas para nuevos integrantes. La agrupación comenzará además a preparar un nuevo repertorio, incluyendo villancicos con miras a las actividades de fin de año.

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Autoridades destacan continuidad del encuentro

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El concejal Javier Nancuante, quien participó como alcalde protocolar durante la actividad, valoró el desarrollo de esta cuarta versión y destacó el trabajo realizado tanto por las agrupaciones participantes como por quienes hicieron posible su organización.

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La autoridad comunal señaló que este encuentro debe mantenerse en el tiempo, subrayando la responsabilidad de las autoridades locales de respaldar las actividades culturales y generar oportunidades para que la comunidad pueda acceder a distintas expresiones artísticas.

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Asimismo, destacó la labor desarrollada desde la Casa de la Cultura y por su gestor cultural, Freddy Cárdenas, además del trabajo de profesores, directores y participantes que han contribuido al crecimiento de esta iniciativa.

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Cultura, integración y nuevos espacios para el talento local

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El Cuarto Encuentro "Voces del Sur del Mundo" cerró así una nueva edición marcada por la música, la integración entre Chile y Argentina y una importante respuesta de la comunidad de Porvenir.

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Más allá de las presentaciones, la actividad permitió fortalecer los vínculos entre agrupaciones, abrir nuevos espacios para talentos locales y proyectar al Coro Municipal hacia futuros encuentros dentro y fuera de Tierra del Fuego.

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Con cuatro versiones realizadas, el desafío ahora apunta a dar continuidad a una iniciativa que ha ido creciendo junto a su público y que comienza a instalarse como un espacio permanente para el desarrollo y difusión de la actividad coral en Porvenir, con la mirada puesta desde ya en un quinto encuentro.