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26 de septiembre de 2026

BLOQUE PRODUCTIVO DE ÚLTIMA ESPERANZA VALORA LICITACIÓN DEL AERÓDROMO, PERO PIDE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

​El gremio valoró el avance del proceso para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, pero advirtió que siguen pendientes medidas relacionadas con la conectividad y promoción de Puerto Natales.

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El Bloque Productivo de Última Esperanza valoró el avance de la licitación para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, señalando que se trata de una obra necesaria para la seguridad de las operaciones aéreas. Sin embargo, sus representantes manifestaron preocupación por la falta de avances en compromisos vinculados a las medidas de mitigación para la temporada 2027.

Entre las medidas solicitadas se encuentra contar con un calendario oficial de vuelos directos a Puerto Natales para el período entre octubre de 2026 y abril de 2027, con información sobre los días y frecuencias de operación durante enero, febrero y marzo, meses en que se contempla la ejecución de las obras.

La vocera del Bloque Productivo, Adriana Aguilar, señaló que empresas del sector han recibido consultas de futuros viajeros debido a la falta de información oficial sobre el funcionamiento del aeródromo. En ese contexto, planteó la necesidad de conocer la programación de vuelos de LATAM y SKY y avanzar en una campaña comunicacional y de promoción del destino a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el vocero Pablo Ampuero indicó que la falta de definiciones sobre las medidas de apoyo y mitigación también dificulta la planificación de las empresas y la contratación de mano de obra local. El Bloque Productivo reiteró que valora el avance de la licitación, pero sostuvo que las medidas de mitigación deben implementarse antes del inicio de las obras para anticipar sus posibles efectos económicos y sociales.


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