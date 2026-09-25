INACAP PUNTA ARENAS ABORDA LA EVOLUCIÓN DE LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EN ELECTROMOVILIDAD

La evolución de la mecánica automotriz hacia nuevas tecnologías, la incorporación de la electromovilidad y las alternativas de formación para estudiantes de distintas edades fueron algunos de los temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

En el espacio participaron Felipe Matus, docente y coordinador de taller del Área de Mecánica y Electromovilidad Automotriz de INACAP Punta Arenas, y Nicholas Fernández, asistente de Admisión, exalumno de Mecánica y actual estudiante de INACAP Sede Online.

Durante la conversación, Matus explicó que la formación en el área mecánica ha experimentado una transformación asociada al avance de la electrónica, el diagnóstico computacional, los vehículos híbridos y eléctricos. En ese sentido, destacó que el concepto tradicional de mecánica actualmente debe complementarse con nuevas competencias.

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“Hoy en día la mecánica igual, ya como mecánica en cierto modo y en teoría, como que se ha perdido como un poquito el concepto mecánica y va más allá por lo que tú dices que es hoy en día la electrónica, el diagnóstico, la hibridación de los motores, la combinación de motor térmico con un motor eléctrico y sobre todo la electromovilidad”, señaló.



El docente indicó que INACAP Punta Arenas dispone de un vehículo eléctrico para el trabajo práctico de los estudiantes, además de equipamiento destinado al diagnóstico y análisis de los sistemas automotrices. Según explicó, el objetivo es que los alumnos puedan desarrollar competencias que respondan a las características actuales de la industria.

“Nosotros en sede tenemos un vehículo eléctrico, un Hyundai, en donde los alumnos potencian mucho lo que es electromovilidad y también se le hacen todos los equipos de diagnósticos. Tratamos de potenciar en aula que el eslogan ‘aprender haciendo’, donde ellos tienen que tratar de darse cuenta que esta mecánica también se va superando más allá con el tema electrónico o con el tema del diagnóstico”, afirmó Matus.



Formación práctica y vinculación con el medio



Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la importancia de complementar las clases teóricas con experiencias prácticas y actividades fuera de las instalaciones de la institución.

Matus relató experiencias de vinculación con empresas y sectores productivos, incluyendo visitas a instalaciones relacionadas con la actividad naviera. De acuerdo con su testimonio, estas instancias permiten que los estudiantes conozcan diferentes campos en los que pueden desarrollar sus conocimientos.

“Tratamos de integrarlo, en vinculación con el medio, que es lo que más nosotros nos interesa. Y de esta forma, ellos, por ejemplo, pueden recorrer instalaciones navieras, pueden ver motores estacionarios, el funcionamiento, el cómo la logística, por ejemplo, de estas embarcaciones que iban hasta la Antártida”, explicó.

También mencionó experiencias desarrolladas junto a empresas del sector automotriz, donde los estudiantes pueden participar en actividades prácticas y elaborar informes técnicos.

“Desde los inicios de la carrera tratamos al tiro como de vincularlos con el medio para poder potenciar ese aprender haciendo que nosotros tenemos como eslogan”, agregó.



Desde la educación media hasta estudiantes adultos



Por su parte, Nicholas Fernández destacó la diversidad etaria que caracteriza a los estudiantes de la institución y explicó que no es necesario contar con conocimientos previos para comenzar una carrera.

Desde su propia experiencia como exalumno de Mecánica, sostuvo que la formación comienza desde los contenidos básicos y avanza progresivamente hacia tecnologías más complejas.







“No tienes por qué ingresar con algún conocimiento previo a INACAP. En ninguna de las carreras, con ningún conocimiento previo para poder estudiar con nosotros se enseña. Lo digo por experiencia, por haber sido alumno desde lo más básico”, manifestó.



Fernández también puso énfasis en las oportunidades que existen para personas adultas que buscan continuar sus estudios, formalizar conocimientos adquiridos durante su trayectoria laboral o concretar proyectos personales.

En ese contexto, mencionó iniciativas como la Década Plateada y Beca Dorada, orientadas a personas mayores de 50 años, además de las distintas alternativas de apoyo disponibles para estudiantes.

“El hecho de tener muy arraigado lo que es el tema de poder estudiar constantemente, de los alumnos que vienen saliendo de cuarto medio junto con otros alumnos de 40, 50 años que de repente obviamente perdieron esa costumbre de poder tomar un cuaderno, pero que obviamente la parte técnica lo manejan muy bien por el tema de los años que deben estar trabajando”, comentó.



La modalidad online y las nuevas herramientas digitales



Fernández, quien actualmente estudia Ingeniería de Administración de Empresas en modalidad online, también explicó cómo funciona esta alternativa de formación y el acompañamiento que reciben los estudiantes.

Según detalló, la modalidad contempla tutores, coordinación académica y mecanismos de seguimiento, además de herramientas digitales que permiten desarrollar las actividades y mantener comunicación con la institución.

“La plataforma la verdad es súper amigable. Ya tiene un constante apoyo porque obviamente de repente online puedes crear un poco a la deriva en ese sentido, pero siempre hay un tutor el cual se contacta contigo”, explicó.

Asimismo, destacó la incorporación de herramientas relacionadas con inteligencia artificial dentro del proceso educativo, señalando que estas tecnologías son utilizadas bajo mecanismos de revisión y como parte de un contexto de aprendizaje.



Carreras y proceso de admisión



Durante la entrevista también se dieron a conocer las alternativas disponibles en el Área de Mecánica y Electromovilidad Automotriz de INACAP Punta Arenas.

Felipe Matus detalló que actualmente se puede acceder a la carrera de Técnico Mecánico en Electromovilidad Automotriz, con una duración de cuatro semestres, y posteriormente continuar con Ingeniería en Mecánica y Electromovilidad Automotriz, cuya duración es de ocho semestres.

El docente también destacó que el área ha ido incorporando una mayor diversidad entre sus estudiantes.







“De repente en la carrera o el área mecánica o mantenimiento, de repente se ve como un poquito más masculinizada, como que más hombre, pero hoy en día la carrera ya está más diversa, tenemos desde hombres, mujeres, un poquitito más balanceado y de distintas edades”, sostuvo.



Finalmente, Nicolás Fernández informó que el proceso de matrícula para la institución comenzará el 7 de octubre, mientras que el 1 de octubre se iniciará la postulación a becas y beneficios. Además, señaló que el 8 de octubre se realizará una feria de becas y beneficios en INACAP.

El representante de Admisión agregó que la institución no exige la PAES como requisito de admisión y que los cupos se asignan de acuerdo con la disponibilidad de cada carrera y jornada.

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