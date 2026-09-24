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24 de septiembre de 2026

SEREMITT CONTINÚA CON DIFUSIÓN DE NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PRONTO A COMENZAR EN NATALES

En dos stands informativos en el Hospital Augusto Essmann y el Centro de Salud Familiar Dr. Juan E. Lozic Pérez, se dieron a conocer aspectos del funcionamiento del sistema como sus horarios, tarifas y formas de pago, además de los recorridos.

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​El equipo de la División de Transporte Público Regional (DTPR) se trasladó hasta la cabecera de la provincia de Última Esperanza para montar dos stands informativos en el Hospital Augusto Essmann y el Centro de Salud Familiar Dr. Juan E. Lozic Pérez. “En ambos se dieron a conocer aspectos del funcionamiento del sistema como sus horarios, tarifas y formas de pago, además de los recorridos”. Así lo dio a conocer el seremi de la cartera Allan Stowhas Alvarado.

Asimismo, informó el seremitt que “el equipo de la DTPR también realizó un trabajo técnico de levantamiento de información en terreno para ver si es que hay que hacer algún ajuste a los recorridos propuestos para las 3 líneas que darán vida al sistema, la 20, 21 y 22 respectivamente”, señaló el secretario regional.

En esta labor de Evaluación Pre Operacional de Rutas se revisaron los tiempos de recorrido y maniobrabilidad vehicular en las vías de Puerto Natales. Según informó Stowhas, sólo se realizará un ajuste mínimo en una vía, quedando todo el resto de los recorridos exactamente como estaba propuesto. Los recorridos definitivos ya se encuentran disponibles en el blog al que se accede por https://transportesubsidiadomagallanico.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1

Cabe recordar que los 9 buses que compondrán la flota arribaron vía transbordador hasta la turística comuna el pasado 2 de septiembre, quedando en el corral de Aduanas de Natales. Luego de pasar por los trámites aduaneros se realizó la habilitación técnica de los vehículos, proceso que incluyó la instalación del sistema de pago electrónico, el GPS y la realización de pruebas de posicionamiento para ver el correcto funcionamiento de la señal digital.

El proceso continuó con la inscripción de los vehículos en el Registro Civil para la obtención de su Placa Patente Única, la obtención de la revisión técnica y de las certificaciones del Ministerio de Transportes, ya que deben ser inscritos en el registro de vehículos de transporte de pasajeros de la seremitt para poder comenzar sus operaciones. Una vez terminada la tramitación, comienza el reconocimiento de rutas que se inició esta semana.

La operadora del servicio continuará los recorridos de evaluación en la medida que vaya culminando la tramitación de cada bus, durante la última semana de septiembre, para además habituar a los conductores de Luz Divina a los recorridos y para que internalicen los más de 80 puntos de parada con que cuenta la ciudad. Solo después de completar bitácoras de mantenimiento y certificaciones se autorizará la subida del primer pasajero, prevista para la primera quincena de octubre.

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