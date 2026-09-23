EXPO TURISMO DARÁ INICIO A LA TEMPORADA TURÍSTICA 2026–2027 EN TIERRA DEL FUEGO

Con la participación de emprendedores, prestadores de servicios turísticos y una variada programación para toda la familia, este domingo 27 de septiembre se realizará la Expo Turismo 2026, actividad que dará inicio a la Temporada Turística 2026–2027 en Tierra del Fuego.





La jornada, organizada por la Municipalidad de Porvenir a través de la Unidad de Cultura y Fomento Productivo, se desarrollará entre las 11:00 y las 16:00 horas en el Patio del Museo Municipal Fernando Cordero Rusque, donde se espera reunir a vecinos, visitantes y representantes del sector turístico local.

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Tamara Torres, jefa de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Porvenir, informó que más de 15 emprendedores participarán de la actividad, presentando una oferta que incluirá alojamiento, gastronomía, artesanía, productos locales y diferentes servicios relacionados con el turismo.

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La inauguración oficial se realizará a las 12:00 horas, oportunidad en que se efectuará el lanzamiento del código QR de la Temporada Turística 2026–2027, una herramienta que permitirá acceder de manera rápida a información sobre los servicios disponibles en la comuna.

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El código QR estará vinculado al sitio web municipal y reunirá antecedentes sobre alojamientos, alimentación, artesanía, atractivos turísticos, transporte y otros servicios de interés. Además, será instalado mediante una placa en la reja de acceso al museo, permitiendo que los visitantes puedan consultar la información durante las 24 horas, incluso cuando el recinto se encuentre cerrado.

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Junto con esta herramienta, se presentará el plano turístico actualizado de la comuna, iniciativa que busca facilitar la orientación de quienes llegan al territorio y entregar información actualizada sobre la oferta turística local.

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La programación de la Expo Turismo también contempla presentaciones de grupos folclóricos, música y concursos de preguntas sobre los atractivos y servicios turísticos de la comuna, instancia en la que los asistentes podrán participar y obtener diferentes premios.

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Asimismo, durante la jornada se entregarán souvenirs y artículos promocionales que incorporarán el nuevo código QR turístico.

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Tamara Torres destacó que la actividad también representa una oportunidad para que los propios habitantes conozcan la oferta existente, considerando que la comunidad cumple un papel fundamental al momento de orientar y entregar información a quienes visitan Tierra del Fuego.

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De esta manera, la Expo Turismo 2026 busca reunir en un mismo espacio al turismo, el emprendimiento y la comunidad, además de promover los atractivos naturales, culturales y patrimoniales del territorio de cara a una nueva temporada.

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La invitación está abierta para este domingo 27 de septiembre, desde las 11:00 hasta las 16:00 horas, en el Patio del Museo Municipal Fernando Cordero Rusque de Porvenir. La inauguración oficial está programada para las 12:00 horas.





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