Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

23 de septiembre de 2026

EXPO TURISMO DARÁ INICIO A LA TEMPORADA TURÍSTICA 2026–2027 EN TIERRA DEL FUEGO

​Más de 15 emprendedores participarán este domingo 27 de septiembre en la actividad organizada por la Municipalidad de Porvenir, que además contempla el lanzamiento de un código QR con información turística y la presentación de un plano actualizado de la comuna.

museomunicipalporvenir
Con la participación de emprendedores, prestadores de servicios turísticos y una variada programación para toda la familia, este domingo 27 de septiembre se realizará la Expo Turismo 2026, actividad que dará inicio a la Temporada Turística 2026–2027 en Tierra del Fuego.

La jornada, organizada por la Municipalidad de Porvenir a través de la Unidad de Cultura y Fomento Productivo, se desarrollará entre las 11:00 y las 16:00 horas en el Patio del Museo Municipal Fernando Cordero Rusque, donde se espera reunir a vecinos, visitantes y representantes del sector turístico local.

Tamara Torres, jefa de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Porvenir, informó que más de 15 emprendedores participarán de la actividad, presentando una oferta que incluirá alojamiento, gastronomía, artesanía, productos locales y diferentes servicios relacionados con el turismo.

La inauguración oficial se realizará a las 12:00 horas, oportunidad en que se efectuará el lanzamiento del código QR de la Temporada Turística 2026–2027, una herramienta que permitirá acceder de manera rápida a información sobre los servicios disponibles en la comuna.

El código QR estará vinculado al sitio web municipal y reunirá antecedentes sobre alojamientos, alimentación, artesanía, atractivos turísticos, transporte y otros servicios de interés. Además, será instalado mediante una placa en la reja de acceso al museo, permitiendo que los visitantes puedan consultar la información durante las 24 horas, incluso cuando el recinto se encuentre cerrado.

Junto con esta herramienta, se presentará el plano turístico actualizado de la comuna, iniciativa que busca facilitar la orientación de quienes llegan al territorio y entregar información actualizada sobre la oferta turística local.

La programación de la Expo Turismo también contempla presentaciones de grupos folclóricos, música y concursos de preguntas sobre los atractivos y servicios turísticos de la comuna, instancia en la que los asistentes podrán participar y obtener diferentes premios.

Asimismo, durante la jornada se entregarán souvenirs y artículos promocionales que incorporarán el nuevo código QR turístico.

Tamara Torres destacó que la actividad también representa una oportunidad para que los propios habitantes conozcan la oferta existente, considerando que la comunidad cumple un papel fundamental al momento de orientar y entregar información a quienes visitan Tierra del Fuego.

De esta manera, la Expo Turismo 2026 busca reunir en un mismo espacio al turismo, el emprendimiento y la comunidad, además de promover los atractivos naturales, culturales y patrimoniales del territorio de cara a una nueva temporada.

La invitación está abierta para este domingo 27 de septiembre, desde las 11:00 hasta las 16:00 horas, en el Patio del Museo Municipal Fernando Cordero Rusque de Porvenir. La inauguración oficial está programada para las 12:00 horas.


FOTO MICE DOSSIER

MAGALLANES CUENTA CON SU PRIMER DOSSIER MICE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ALCALDE DE PUNTA ARENAS CLAUDIO RADONICH FORTALECE VÍNCULOS CON AUTORIDADES DE CHILOÉ EN CIERRE DE CONMEMORACIONES

Leer Más

Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.

Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.

REUNIÓN CON ALCALDE PROTOCOLAR DE ANCUD (3)
nuestrospodcast
detenidareceptacion

PDI PUERTO NATALES DETUVO A MUJER POR RECEPTACIÓN Y RECUPERÓ MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
museomunicipalporvenir

EXPO TURISMO DARÁ INICIO A LA TEMPORADA TURÍSTICA 2026–2027 EN TIERRA DEL FUEGO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puntaaarenas

BASSA ALERTA QUE SI CHILE INGRESA AL “ESCUDOS DE LAS AMÉRICAS” SE AFECTARÍA LA SOBERANÍA, ESPECIALMENTE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Ministro Alvarado 3

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENCABEZARÁ EN PUNTA ARENAS CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.