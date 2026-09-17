ANTARCTICA21 INICIA SU TEMPORADA 2026-2027 Y SE PREPARA PARA EL DEBUT DEL MAGELLAN DISCOVERER

En un escenario regional que proyecta cerca de 70 mil pasajeros y 160 recaladas durante la temporada de cruceros 2026-2027, Antarctica21 dio inicio oficial a un nuevo ciclo de expediciones con un total de 52 viajes confirmados, reafirmando su vínculo con Magallanes y su rol en el desarrollo del turismo antártico desde el extremo sur de Chile.





La temporada de Antarctica21 comenzó el 15 de septiembre con la partida del Magellan Explorer desde Puerto Montt. Esta primera expedición recorre la Patagonia y los fiordos chilenos, conectando a los viajeros con algunos de los paisajes más remotos del extremo austral.

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Durante la travesía, los huéspedes explorarán el golfo de Penas, el canal Beagle, la remota localidad de Caleta Tortel y el glaciar Pío XI, uno de los pocos glaciares del mundo que continúa avanzando. La navegación da comienzo a una temporada que combinará experiencias de expedición en grupos pequeños, conocimiento especializado y acceso privilegiado a la naturaleza de la Patagonia, los fiordos chilenos y la Antártica.





El nuevo Magellan Discoverer





La principal novedad de esta nueva era para la compañía magallánica será la incorporación del Magellan Discoverer a la flota de Antarctica21. Construido íntegramente en Chile por el astillero ASENAV de Valdivia y concebido como nave hermana del Magellan Explorer, el buque iniciará sus viajes durante la temporada antártica 2026-2027. Su llegada representa un nuevo hito para la compañía y para la ingeniería naval chilena.

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Con 94 metros de eslora, clasificación de hielo PC6 y capacidad para hasta cien pasajeros en sus aerocruceros, Magellan Discoverer fue diseñado para mantener el sello boutique de Antarctica21. Su sistema de propulsión híbrido-eléctrico combina motores diésel y baterías marinas de ion-litio, una solución orientada a reducir emisiones de CO₂, disminuir el ruido submarino y mejorar la eficiencia energética de las operaciones.

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El debut del Magellan Discoverer se producirá en una temporada especialmente significativa para Magallanes, ya que, según el calendario de la Empresa Portuaria Austral, la región espera recibir nuevas naves y consolidar su posición como puerta de entrada a la Antártica. En ese contexto, la incorporación del buque de Antarctica21 suma innovación, capacidad local y una propuesta de exploración responsable desarrollada desde Chile.





"El inicio de esta temporada refleja el trabajo sostenido de nuestros equipos y la confianza de quienes eligen descubrir la Antártica con nosotros. La próxima incorporación del Magellan Discoverer abre una nueva etapa: un buque construido en Chile, con tecnología de vanguardia y diseñado para ofrecer expediciones íntimas y responsables desde Magallanes hacia el Continente Blanco", explicó Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.





Con el Magellan Explorer ya en operación y el Magellan Discoverer próximo a iniciar sus viajes, Antarctica21 proyecta una temporada que profundiza su propuesta de expediciones en naves pequeñas, con equipos especializados y una relación directa con los territorios australes. La compañía continuará conectando Punta Arenas y la Patagonia con la Antártica, impulsando una forma de viajar que combina exploración, conocimiento y cuidado del entorno.