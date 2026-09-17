CERCA DE 32 PARTICIPANTES FINALIZARON TALLER DE CUECA PARA ADULTOS EN PORVENIR

La actividad estuvo a cargo de la monitora María Águila Barría, quien durante el desarrollo del taller trabajó junto a las y los asistentes en diferentes aspectos de la cueca, fortaleciendo la práctica de esta expresión tradicional chilena y generando, al mismo tiempo, un espacio de encuentro y participación comunitaria.





Durante la ceremonia de cierre, María Águila Barría fue la primera en dirigirse a los participantes, agradeciendo el compromiso y entusiasmo demostrado durante las jornadas. En su intervención destacó la importancia de mantener estos espacios más allá de septiembre, señalando que "la cueca se baila todo el año, no solamente en septiembre".

La monitora también valoró el tiempo destinado por cada participante para asistir a las clases y compartir en torno al folclore, además de plantear la importancia de continuar promoviendo actividades culturales que permitan fortalecer los vínculos entre los habitantes de la comuna.

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Posteriormente, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, destacó la positiva respuesta alcanzada por el taller y abordó la posibilidad de proyectar este tipo de iniciativas durante un período más extenso del año.

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Entre las propuestas planteadas se encuentra gestionar con anticipación los recursos necesarios para que futuros talleres puedan comenzar durante marzo y extenderse hasta octubre o noviembre. Asimismo, se propuso evaluar espacios diferenciados para niños y adultos, con horarios y metodologías adaptadas a cada grupo.

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El objetivo es avanzar hacia una programación que permita que la cueca tenga presencia durante todo el año y no quede limitada únicamente a las actividades de Fiestas Patrias, incorporándola además, cuando corresponda, en diferentes encuentros y actividades comunitarias.

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En el cierre también intervinieron los concejales Claudia Cárcamo y Óscar Andrade, quienes valoraron la realización del taller, la participación alcanzada y la importancia de continuar generando oportunidades para aprender y practicar el baile nacional.

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La finalización de este taller dejó así abierta la posibilidad de proyectar nuevas instancias vinculadas al folclore en Porvenir, fortaleciendo la transmisión de las tradiciones y generando nuevos espacios de encuentro para niños, jóvenes y adultos de la comuna.