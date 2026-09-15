SUBDERE TRANSFIERE CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO A LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

​​El Jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Javier Labrín Jofré informó que, a contar de este lunes, los municipios de la región de Magallanes y Antártica Chilena comenzaron a recibir los recursos provenientes del Royalty Minero correspondientes a la cuarta cuota.



La transferencia fortalece el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión y autonomía a los municipios para responder a las urgencias de sus comunidades. En la región de Magallanes y Antártica Chilena, 9 comunas recibieron estos recursos a través del Fondo de Equidad Territorial, representando una inversión total de $2.734.005.261.



Sumando las cuatro cuotas realizadas este año, se han transferido $226.535.100.000 a través del Royalty Minero a nivel nacional, donde $54.917.600.000 corresponden al Fondo Comunas Mineras; y $171.617.500.000 a través del Fondo de Equidad Territorial.



"El llamado es a priorizar el uso de estos recursos para responder a las urgencias reales de las familias magallánicas, ya sea fortaleciendo la seguridad, mejorando la infraestructura o recuperando los espacios públicos” señaló el Jefe de la Unidad Regional.







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​¿Qué es el Royalty Minero?



El Royalty Minero es un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras, que distribuye anualmente 450 millones de dólares a regiones y comunas del país. Las comunas beneficiarias del Fondo de Comunas Mineras se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre, en base a dos criterios: pertenecer a una región minera y contar con operaciones mineras activas de empresas afectas al impuesto específico a la minería.



Los recursos se distribuyen a través de dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial, orientado a las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal, y el Fondo de Comunas Mineras, que compensa a las comunas que viven directamente las externalidades de la actividad minera.



El objetivo del Royalty Minero es mejorar la calidad de vida de millones de familias en Chile mediante la entrega de más recursos a las comunas, con efectos directos y concretos en los barrios: mayor seguridad, mejores espacios públicos e infraestructura, y fortalecimiento de los servicios de salud y educación.







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