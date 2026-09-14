CON ENFOQUE DE GÉNERO Y SALUD MENTAL: LANZAN INÉDITO TALLER DE BILLAR PARA ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Con el propósito de fomentar el envejecimiento activo, la integración comunitaria y la igualdad de oportunidades, el Club de Billar KP Mai convoca oficialmente al proyecto "Billar y Bienestar: Integración de Adultos Mayores". La iniciativa, de carácter gratuito, busca transformar el tradicional juego de billar en una herramienta terapéutica y social para las personas de la tercera edad que residan en Punta Arenas.

El programa, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, propone una metodología participativa e inclusiva diseñada tanto para principiantes como para personas con experiencia previa.

Pablo Velásquez Miranda, coordinador del proyecto, destacó el carácter innovador de la propuesta y su impacto social:

"Buscamos brindar una alternativa recreativa que permita a las personas mayores salir de sus hogares, combatir el aislamiento y generar nuevas redes comunitarias. Asimismo, pusimos especial énfasis en el enfoque de equidad de género, garantizando un espacio inclusivo donde hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones a una disciplina deportivamente dominada por hombres".

Programa multidisciplinario de 6 semanas

La intervención contempla un plan de trabajo continuo durante seis fines de semana consecutivos, integrando a un equipo técnico compuesto por tres monitores de billar, un kinesiólogo y un psicólogo:

Estructura metodológica: El ciclo abordará desde una jornada de bienvenida y sensibilización psicológica, pasando por contenidos técnicos de nivel inicial e intermedio, hasta charlas formativas sobre salud mental, envejecimiento activo y equidad de género.

Acondicionamiento físico: Cada jornada incluirá sesiones preparatorias dirigidas por un kinesiólogo para prevenir lesiones y mejorar la movilidad de los participantes.

Jornada de cierre: El proceso concluirá con un encuentro comunitario donde se evaluará la consolidación de los aprendizajes y la integración del grupo.

El taller dispone de 21 cupos limitados y se desarrollará los días sábados, en horario de 16 a 17:30 horas, en dependencias del salón de Pool Caperuzzo's, ubicado en Avenida España N° 2005. Desde el 26 de septiembre. Luego continuará el 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2026. Para participar debe ser adulto mayor de la comuna de Punta Arenas y comprometerse a asistir durante el ciclo completo de seis semanas.

Para obtener más información debe contactarse vía WhatsApp al +56 9 8254 3297 o a través de las páginas oficiales de Facebook de Salón de Pool Caperuzzo's y Club KP Mai.





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