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14 de septiembre de 2026

MUNICIPIO ACTIVA DESPLIEGUE PREVENTIVO ANTE NUEVAS PRECIPITACIONES DE NIEVE

Los equipos comenzaron labores durante la madrugada, con especial atención en calles y sectores periurbanos afectados por las condiciones climáticas.

TRABAJOS EN PERIURBANO (7)

Un despliegue preventivo y de atención en terreno realizó durante la madrugada la Municipalidad de Punta Arenas, luego de las precipitaciones de nieve registradas en distintos puntos de la comuna. Los equipos municipales activaron sus turnos a partir de las 3:30 horas, desarrollando labores de mantención y esparcimiento de sal para favorecer las condiciones de desplazamiento.   

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que las precipitaciones se presentaron de manera inesperada, considerando que si bien se esperaban bajas temperaturas durante el fin de semana, estas fueron menores a las inicialmente previstas. "Esta nieve fue bastante tenue, pero sin lugar a dudas obligó a que a las tres y media comenzaran nuestros turnos a trabajar en toda la ciudad. Esparcimos 8.125 kilos de sal, una cifra importante. En total, durante este invierno hemos esparcido 600 toneladas", explicó.

La autoridad comunal agregó que el municipio se mantiene atento ante la posibilidad de que durante septiembre continúen las bajas temperaturas y nuevas precipitaciones. "Con el cambio climático podemos tener más nieve y más frío durante septiembre, por tanto, también estamos atentos. La ciudad finalmente no tuvo ningún problema mayor y los equipos están operando desde la madrugada, como corresponde y como siempre han estado", sostuvo Radonich. 

Desde la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre, su directora, Sonia Vargas, explicó que este tipo de condiciones todavía se encuentran dentro de lo esperable para la época. "Es normal todavía que en septiembre tengamos precipitaciones de nieve y bajas temperaturas. Esta vez se adelantó un poco, pero se mantienen las bajas temperaturas y seguimos dentro de un periodo invernal, por lo que se espera que estas condiciones puedan mantenerse en la ciudad", indicó.

La funcionaria municipal detalló que los turnos se activaron a las 3:30 horas, concentrando labores tanto en la ciudad como en los sectores periurbanos. En estos últimos, las condiciones requieren especial atención debido a que las precipitaciones dificultan el secado y recuperación de los caminos. "Principalmente Villa Generosa ha estado bastante complicado en relación con problemas que se han suscitado con la carpeta, que se ha dañado muchísimo en algunos puntos, y tenemos que estar trabajando con retroexcavadora y motoniveladora", explicó. 

Durante la madrugada se utilizaron 8.125 kilos de sal, mientras que el acumulado de la temporada de invierno 2026 alcanza las 600 toneladas, como parte del trabajo preventivo que mantiene el municipio frente a las condiciones climáticas propias de la comuna.

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