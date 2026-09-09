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9 de septiembre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS MEJORA CAPACIDAD ELÉCTRICA Y EXTIENDE ALUMBRADO EN PERIURBANO

​La intervención permitirá incorporar nuevas conexiones domiciliarias y sumar iluminación pública en el sector de Manuel Menéndez.

TRABAJOS EN PERIURBANO (6)

Una intervención destinada a mejorar la capacidad de la red eléctrica y extender el alumbrado público se encuentra desarrollando la Municipalidad de Punta Arenas en calle Manuel Menéndez, entre Prolongación Alessandri y José Ascencio Vera, sector periurbano de la comuna.

Los trabajos consideran un aumento de 15 KVA en la capacidad eléctrica del extremo sur de la red municipal, lo que permitirá abrir, en principio, la posibilidad de conectar hasta ocho nuevos empalmes en el sector. Para concretar esta mejora se trasladará una subestación eléctrica, como parte del replanteo de las líneas municipales existentes. A esta intervención se suma la extensión del alumbrado público, que contempla 530 metros de nueva red y la instalación de 12 luminarias, permitiendo incorporar un nuevo circuito de iluminación en Manuel Menéndez.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo que el municipio ha venido realizando para mejorar el estándar de los sectores periurbanos, tanto en materia de iluminación como de capacidad eléctrica. "Hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo para que todos los sectores periurbanos mejoren su estándar, tanto en el alumbrado público como también en la potencia de las casas. Antes, en muchos sectores, dos hervidores y una plancha hacían saltar todo, con cortes permanentes. Por eso, con fondos propios, la Municipalidad ha ido mejorando la capacidad eléctrica de estos sectores", señaló.

Respecto de la intervención en Manuel Menéndez, el jefe comunal explicó que "en esta calle estamos poniendo alumbrado público. Son 500 metros nuevos que van a permitir que los vecinos de este sector, y quienes transiten por acá, tengan alumbrado público por primera vez. Y, en paralelo, se está mejorando la potencia para que no tengamos estos cortes".

La autoridad local agregó que estas obras forman parte de un esfuerzo de inversión municipal orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan los sectores periurbanos. "Por las cosas del destino, nuestra municipalidad es responsable de muchas líneas eléctricas. Aunque las personas pagan directamente a Edelmag y ellos se quedan con la plata, no recibimos recursos de vuelta para hacer estas inversiones. Entonces, es un esfuerzo gigante que estamos haciendo, con una inversión cien por ciento municipal, para que nuestros vecinos tengan un mejor estándar", afirmó.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público del municipio, Cristian Loyola, explicó que el extremo sur de Manuel Menéndez presentaba desde hace varios años dificultades relacionadas con la capacidad de la red. "La verdad es que este extremo sur de Manuel Menéndez, donde está la red municipal, venía desde hace varios años con poca capacidad y no habíamos podido resolver esta situación por distintos temas, como la disponibilidad de los transformadores que estamos instalando hoy", indicó.

El profesional detalló que, a partir de un replanteo de la red municipal en el sector, fue posible trasladar una de las subestaciones existentes para mejorar la capacidad eléctrica hacia el extremo sur. "En razón de un replanteo que se está haciendo de la red municipal, en el otro extremo de Manuel Menéndez pudimos trasladar una de las subestaciones hacia acá y repotenciar este final de Manuel Menéndez hacia el sur, para alimentar y poder entregar factibilidad", explicó.

De esta manera, el municipio espera que la mejora permita avanzar en la conexión de nuevas viviendas que actualmente se encuentran pendientes de factibilidad. "Tenemos la esperanza de que se pueda entregar factibilidad entre ocho y diez casas de las que están pendientes acá y, con eso, probablemente terminar con todas las familias que estaban pendientes de entregarles la factibilidad en esta zona. No nos podemos comprometer a que sean todas, pero sí a alcanzar la máxima cantidad posible", señaló Loyola. 

Los trabajos contemplan además el retiro de 330 metros de redes eléctricas y siete postes en las proximidades de Pedro Aguirre Cerda con Manuel Menéndez, junto con el traslado y reubicación de una subestación y la extensión de 80 metros de red de media tensión. La intervención considera una inversión estimada de $6 millones para la repotenciación eléctrica y alrededor de $5 millones para la extensión del alumbrado público, alcanzando una inversión municipal total cercana a los $11 millones.

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