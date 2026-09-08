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8 de septiembre de 2026

DESDE LA INFANCIA AL MUNDO LABORAL: SENDA FORTALECE LA PREVENCIÓN EN PUNTA ARENAS

SENDA Previene Punta Arenas desarrolla acciones del programa Trabajar con Calidad de Vida en la Dirección de Vialidad y del programa PINJUB junto a niños y niñas del afterschool “Funny Afternoon”, promoviendo entornos protectores y herramientas para el bienestar.

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Fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en los distintos espacios donde las personas desarrollan su vida es el objetivo de las acciones que impulsa SENDA Previene Punta Arenas, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes.

 
Las iniciativas contemplaron la presentación del Protocolo de actuación ante casos de consumo de alcohol y otras drogas, en el contexto de la implementación del segundo año del programa Trabajar con Calidad de Vida en la Dirección de Vialidad, y una jornada preventiva del programa: Infancia, Juventud y Bienestar, PINJUB junto a niños y niñas del afterschool “Funny Afternoon”.

Prevención y calidad de vida en el mundo laboral

 
En la Dirección de Vialidad se presentó el Protocolo de actuación ante casos de consumo de alcohol y otras drogas, herramienta que forma parte del proceso de implementación del programa Trabajar con Calidad de Vida, TCV.

 
La iniciativa busca que las organizaciones cuenten con herramientas para abordar preventivamente situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas, promoviendo ambientes laborales saludables, el autocuidado y el bienestar de las personas trabajadoras.

 
El programa Trabajar con Calidad de Vida acompaña a las organizaciones en el desarrollo de estrategias preventivas, considerando acciones como el diagnóstico de factores de riesgo y protección, la elaboración de políticas preventivas, capacitación y la implementación de planes de acción.

 
“La prevención también se construye en los lugares de trabajo. Contar con protocolos y herramientas claras permite que las organizaciones puedan actuar de manera oportuna, pero, sobre todo, generar una cultura de cuidado y bienestar. Como SENDA queremos acompañar estos procesos y fortalecer capacidades que permitan prevenir y abordar adecuadamente situaciones vinculadas al consumo de alcohol y otras drogas”, señaló la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes

Promoviendo bienestar desde la infancia

 
En paralelo, profesionales de SENDA Previene Punta Arenas realizaron una actividad con niños y niñas del afterschool “Funny Afternoon”, en el marco del programa: Infancia, Juventud y Bienestar, PINJUB.

La jornada contempló actividades lúdicas y participativas orientadas a fortalecer habilidades, promover el bienestar y favorecer factores protectores desde las primeras etapas de la vida.

 
PINJUB desarrolla acciones preventivas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, considerando sus distintas etapas de desarrollo y promoviendo habilidades y recursos que contribuyan a disminuir factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

 
El programa también considera el trabajo con las personas adultas que forman parte de los entornos de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo sus capacidades para generar ambientes protectores y favorecer su bienestar.

 
“La prevención comienza mucho antes de que aparezca una situación de consumo. Por eso es tan importante trabajar desde la infancia, fortaleciendo habilidades, vínculos y espacios protectores. La actividad realizada junto a los niños y niñas de Funny Afternoon nos permite llevar la prevención a un espacio cercano, participativo y acorde a sus necesidades”, destacó la directora regional de SENDA Magallanes.

Una estrategia preventiva presente en el territorio

 
Para SENDA, el trabajo preventivo requiere la participación y compromiso de las comunidades y de las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

 
En este sentido, las acciones desarrolladas en la Dirección de Vialidad y junto a niños y niñas de “Funny Afternoon” reflejan la diversidad de ámbitos en los que se desarrolla la prevención: desde los espacios laborales hasta los lugares donde niños, niñas y adolescentes crecen, aprenden y se relacionan.

 
A través de SENDA Previene Punta Arenas, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes continúa acercando la oferta preventiva del Servicio al territorio, trabajando colaborativamente con instituciones, organizaciones y comunidades para fortalecer factores protectores y promover una mejor calidad de vida.

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