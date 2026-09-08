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8 de septiembre de 2026

FUERZA AÉREA DE CHILE RINDIÓ HOMENAJE A 110 AÑOS DE LA HAZAÑA ANTÁRTICA DEL MARINO LUIS PARDO VILLALÓN

La ceremonia contó con la presencia del Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

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Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

Frente al Estrecho de Magallanes, precisamente en el sector donde se encuentran la estatua del Piloto Luis Pardo Villalón de la Armada de Chile y la proa de la escampavía “Yelcho”, la Fuerza Aérea de Chile participó el viernes 4 de septiembre en la ceremonia que conmemoró los 110 años de una de las mayores hazañas navales chilenas en tiempos de paz: El rescate de los integrantes de la Expedición Imperial Transantártica de Ernest Shackleton desde isla Elefante, en el año 1916.

Durante la ceremonia que contó con la presencia del Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, se destacó la valentía de los integrantes de la expedición, quienes sin imaginarlo se transformaron en protagonistas de una travesía que quedó marcada en la historia marítima y antártica de nuestro país.

Cabe recordar que el desafío de rescatar a los integrantes de la expedición encabezada por Ernest Shackleton era mayúsculo. Tres intentos anteriores habían fracasado debido a las complejas condiciones del mar y el hielo. Sin embargo, cinco días después de zarpar desde Punta Arenas, el 30 de agosto de 1916, Pardo y la tripulación de la “Yelcho” lograron arribar a isla Elefante y rescatar con vida a los 22 hombres que permanecían aislados desde hacía más de cuatro meses.

La proeza fue protagonizada por marinos que enfrentaron los mares australes con los medios disponibles hace más de un siglo, en una época muy distinta a la actual en materia de navegación, comunicaciones y apoyo meteorológico. La experiencia, el conocimiento de las aguas australes y la determinación de la dotación permitieron concretar una operación que convirtió al Piloto Pardo y a la “Yelcho” en símbolos de la historia antártica nacional.

Con su participación en la ceremonia, la IVª Brigada Aérea se sumó al reconocimiento de quienes hicieron posible aquella histórica navegación, reafirmando el vínculo de las Fuerzas Armadas con la Antártica y con una tradición forjada desde Magallanes por hombres que estuvieron dispuestos a enfrentar condiciones extremas para cumplir una misión que parecía imposible.

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