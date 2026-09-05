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5 de septiembre de 2026

HAVSTRACTO LLEVA KITCHIKOUAR (II) AL XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN EN BOGOTÁ

​La obra audiovisual y sonora del artista magallánico fue seleccionada para integrar la programación “Cine (y) digital”, que reúne 44 propuestas en torno a inteligencia artificial, extractivismo, memoria algorítmica y crisis socioambiental.

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KITCHIKOUAR (II), del artista magallánico HAVSTRACTO, formará parte de la programación oficial de “Cine (y) digital” del XXV Festival Internacional de la Imagen, que se desarrollará durante septiembre en Colombia, con actividades y exhibiciones en distintos espacios culturales de Bogotá.

La obra propone una aproximación audiovisual y sonora al maritorio austral, utilizando registros, capas electrónicas, imágenes e interferencias digitales para abordar un territorio marcado por transformaciones ambientales y distintas formas de extractivismo.

La propuesta será presentada junto a otras 44 obras provenientes de distintos territorios y aproximaciones, dentro de una programación que aborda temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, el extractivismo, la memoria algorítmica y la crisis socioambiental.

Para HAVSTRACTO, la participación representa una nueva instancia de circulación internacional de una investigación artística vinculada con Magallanes y sus paisajes australes, a través del sonido, la imagen y la percepción del territorio.


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