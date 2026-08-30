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30 de agosto de 2026

ARTISTA MAGALLÁNICO "HAVSTRACTO" PARTICIPÓ EN BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y NUEVOS MEDIOS EN PERÚ

​La obra del artista Nicolás Vera Dos Santos fue seleccionada para VIDEOAKT 5 y proyectada el 27 de agosto en el Ministerio de Cultura del Perú, en Lima.

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El artista magallánico Nicolás Vera Dos Santos, conocido artísticamente como HAVSTRACTO, participó en VIDEOAKT 5 — Bienal de Arte y Nuevos Medios, instancia internacional que reúne propuestas vinculadas al video, la experimentación audiovisual y las tecnologías de nuevos medios.

Su obra “[53°9'50" S, 70°55'2" O /// 51°37'60" S, 69°13'0" O]_[207km]” fue proyectada el jueves 27 de agosto en el Ministerio de Cultura del Perú, en Lima, como parte de la selección Open Call Videoarte II. La actividad contempló propuestas de arte y nuevos medios, además de encuentros y performances, con ingreso gratuito.

La pieza fue construida a partir de registros audiovisuales realizados en distintos puntos de la Patagonia y la Región de Magallanes, incluyendo la Península Antonio Varas, el Seno Última Esperanza y los estromatolitos de Porvenir. Las imágenes fueron intervenidas y reorganizadas por el artista para construir una representación fragmentada del territorio, alejándose de un registro estrictamente documental.

El título de la obra establece una relación entre dos coordenadas geográficas separadas por 207 kilómetros, utilizando la ubicación y la distancia como elementos para abordar el desplazamiento y la experiencia territorial. La propuesta también incorpora una referencia a “Señales de Humo”, de Pato Viel, junto con una dimensión sonora vinculada a las experimentaciones desarrolladas por HAVSTRACTO en su proyecto KITCHIKOUAR II.

De esta manera, imagen y sonido se articulan en una propuesta audiovisual que reúne paisajes, coordenadas, distancias y experimentación sonora. La participación en VIDEOAKT 5 permitió la circulación internacional de una obra desarrollada a partir de registros y exploraciones vinculadas al territorio de Magallanes.


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