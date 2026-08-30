COLUMNA DE OPINIÓN | EL NAZARENO, UN TESORO DE LA PATAGONIA

Cuando un habitante de la Patagonia comienza a hablar de las maravillas de estas tierras australes puede ser una historia de nunca acabar, porque quienes acá vivimos nos sentimos agradecidos de los tesoros de esta tierra, y también con un sano orgullo por la vida que hemos ido construyendo en estas latitudes con el aporte de diversos pueblos y culturas que se fundieron en un solo pueblo.

Son muchos los tesoros de nuestra Patagonia. Están las bellezas naturales que nos maravillan y asombran, y que atraen turistas del mundo entero. Es la prístina belleza de uno de los escasos rincones todavía poco contaminados del planeta, aunque penosamente esa contaminación es cada vez mayor. Los que acá vivimos sabemos que somos custodios de un tesoro de la naturaleza en nuestra Casa Común.

También están los tesoros de la actividad productiva, como han sido el petróleo, el gas, la ganadería, los bosques y la pesca, y esperamos lo sea la energía eólica, fruto de los vientos australes. Pero un tesoro inapreciable es su gente; la Patagonia es un crisol donde se han fundido razas y culturas, principalmente descendientes de croatas y chilotes, así como de otros países que llegaron a dar vida a estas tierras. La distancia, el clima, los tipos de actividad laboral y las diversas migraciones -entre otros factores- han dado forma a una cultura propia y original.

Para los que viven en otras regiones de Chile es difícil imaginar cómo es nuestra vida, y los que acá vivimos siempre tenemos motivos para quejarnos del centralismo y de la ignorancia de los “nortinos” acerca de nuestra tierra y modo de vida, pues a ellos la Patagonia sólo parece interesarles para hacer turismo o cuando hay tensiones por asuntos limítrofes.

Hay un tesoro maravilloso de la Patagonia que trajeron los chilotes como la mayor riqueza de su pueblo; se trata de la fe en Jesús Nazareno, la cual es el alma de la cultura chilota. Una fe que se arraigó y difundió haciendo que el Nazareno sea de Caguach y de toda la Patagonia.

Es un tesoro intangible, pero que se deja ver en muchos aspectos de la vida diaria de los habitantes de estas tierras, y que en el mes de agosto se hace visible en miles de personas que, en Chiloé y en toda la Patagonia, se reúnen a orar y conocer más la Palabra de Dios para ser mejores discípulos de Jesús Nazareno; son los días de la “Novena del Nazareno”, en preparación a la fiesta y procesión del último domingo de agosto.

Los chilotes y sus descendientes han sido los misioneros de esta tradición que constituye su mayor herencia, pues se remonta a la persona del Señor Jesús transmitida por los Evangelios, la cual se asentó en Chiloé en 1778, cuando llegó la imagen de Jesús Nazareno a Caguach llevada por el misionero fray Hilario Martínez, haciendo la paz entre los pueblos de cinco islas que estaban seriamente enemistados (Caguach, Alao, Apiao, Tac y Chaulinec).

En el llamado “libro de fábrica” de la iglesia de Caguach está el acta firmada en mayo de 1778 por fray Hilario y los jefes de los esos pueblos, quienes se comprometen a convivir en paz y celebrar cada 30 de agosto la fiesta de Jesús Nazareno “hasta el fin de los siglos”.

En la sociedad plural que vivimos, quizás a algunos esto les dice poco o nada, pero para muchos otros es un acontecimiento que marca la vida y es esperado cada año en Caguach y en todo Chiloé, en Punta Arenas, en Puerto Natales, en Porvenir, en Coyhaique; así como en el lado argentino de la Patagonia: en Comodoro Rivadavia, en Río Turbio, en Río Grande y en Río Gallegos, siendo la principal fiesta religiosa de nuestro pueblo austral.

Allí donde llegaron los chilotes en busca de nuevos horizontes para sus vidas y sus familias, llevaron este legado forjado en el cariño profundo y religioso a Jesús Nazareno. La historia y cultura del pueblo chilote se unen en torno al Nazareno y su Evangelio; es una de las matrices de la cultura chilota, y es como uno de esos ríos subterráneos que, sin verse, llenan de vida lo que está en la superficie.

En toda la Patagonia, muchos nos sentimos muy agradecidos de los chilotes y sus descendientes que han compartido este tesoro, invitándonos a ser un pueblo unido en torno a la persona de Jesús Nazareno y su Evangelio. En Punta Arenas, este domingo 30 de agosto, a las 14,00 hrs, se realizará -una vez más- en el Barrio 18 de Septiembre, la procesión y manifestación pública de fe en Jesús Nazareno, saliendo desde su Santuario, en la intersección de las avenidas Circunvalación y Salvador Allende.

30 agosto 2026

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