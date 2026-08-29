AGENCIA DE CALIDAD ADVIERTE ESTANCAMIENTO EN APRENDIZAJES Y DESTACA NUEVA EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA EN SEGUNDO BÁSICO

La jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de Calidad de la Educación, Mónica Paola Cerro Mercado, abordó en Radio Polar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema educativo, destacando la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre establecimientos, docentes, estudiantes y familias.

Durante la conversación, Cerro Mercado señaló que los resultados de las evaluaciones muestran un estancamiento en la progresión de los aprendizajes durante los últimos años. Explicó que, tras la pandemia, los resultados volvieron a niveles similares a los registrados previamente, sin el deterioro que inicialmente se temía, pero sostuvo que persisten dificultades para que los estudiantes alcancen las habilidades y conocimientos establecidos en el currículum nacional.

Uno de los ámbitos que genera mayor preocupación es la comprensión lectora. Según explicó la representante de la Agencia de Calidad, los resultados muestran que en cuarto básico tres de cada diez estudiantes no alcanzan las competencias básicas de comprensión lectora, mientras que otros dos de cada diez solo manejan aprendizajes elementales. En ese sentido, planteó que cinco de cada diez estudiantes no contarían con las competencias necesarias en esta área.

Ante este escenario, la Agencia de Calidad implementará una nueva evaluación censal denominada Impulso Lector, dirigida a estudiantes de segundo básico. La medición busca anticiparse a las dificultades detectadas posteriormente y evaluar tempranamente la comprensión lectora. Según Cerro Mercado, la evaluación será aplicada entre noviembre y diciembre a los segundos básicos del país.

La jefa de la Macrozona Austral también destacó que la calidad educativa es un fenómeno multifactorial, en el que inciden aspectos como las estrategias pedagógicas, la evaluación, el liderazgo, los recursos disponibles y la articulación entre los distintos equipos de los establecimientos. A ello sumó el rol de las familias, señalando que su participación debe abordarse de manera preventiva y desde las primeras etapas de la trayectoria educativa.

Finalmente, Cerro Mercado sostuvo que los datos entregados por la Agencia de Calidad deben ser utilizados por las comunidades educativas para tomar decisiones de mejora considerando las particularidades de cada establecimiento. En esa línea, recalcó que las experiencias exitosas pueden servir como referencia, pero deben ser adaptadas a las distintas realidades educativas.



