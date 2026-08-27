MUNICIPIO ENTREGA $7 MILLONES EN SUBVENCIONES A DIEZ AGRUPACIONES

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva entrega de subvenciones correspondientes al año 2026, beneficiando en esta oportunidad a diez agrupaciones de la comuna con un total de $7 millones, destinados a apoyar el desarrollo de actividades e iniciativas sociales, culturales y deportivas. Con esta nueva jornada, más de 30 organizaciones han recibido durante la presente semana sus respectivos recursos, fortaleciendo el trabajo que realizan dirigentes y agrupaciones en beneficio directo de sus comunidades.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que estos fondos permiten colaborar con organizaciones de distintas áreas y facilitar la realización de sus actividades. "Son diez grupos y $7 millones que nuevamente la Municipalidad entrega a la comunidad a través de sus dirigentes y agrupaciones. Estamos apoyando iniciativas culturales, sociales y deportivas, tanto competitivas como recreativas, además de agrupaciones de cueca y organizaciones ubicadas en sectores más alejados, donde muchas veces esta es la única colaboración que reciben desde un organismo público", señaló el jefe comunal.

El edil agradeció además el respaldo del Concejo Municipal para concretar estas entregas y destacó la importancia de administrar estos recursos de manera responsable. "Estamos muy contentos y agradecemos a los concejales, que han aprobado estas subvenciones de manera unánime. Es una forma transparente y responsable de entregar recursos públicos para que nuestros vecinos puedan desarrollar sus actividades con mayor facilidad. Sabemos que estas organizaciones cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento del tejido social de nuestra ciudad", agregó.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra el Club Adulto Mayor Piedad de Teresita, que utilizará los recursos para mejorar las condiciones de almacenamiento y organización de sus implementos. Elida Álvarez, representante de la agrupación, explicó que "vamos a utilizar estos recursos para comprar muebles donde podamos guardar nuestra loza y otras cosas que necesitamos. Como contamos con una sala más bien pequeña, no tenemos mucho espacio para almacenar nuestros implementos".

Actualmente, el club reúne a cerca de 20 integrantes, quienes se encuentran semanalmente para compartir y desarrollar distintas actividades. "Nos juntamos a jugar bingo y realizar otras actividades. Hay muchas señoras que pasan gran parte del día en sus casas, por lo que reunirnos los martes y tener un espacio para compartir es muy importante para nosotras", comentó Álvarez.

También fue beneficiado el Club Deportivo Español Mujeres, cuyos recursos estarán destinados a apoyar el transporte de sus deportistas para participar en la Liga Femisur. Alejandra Villegas, representante de la institución, valoró el permanente apoyo municipal al desarrollo de las actividades deportivas femeninas. "Es fantástico y para nosotros es muy importante contar con este apoyo, porque a lo largo del año tenemos bastantes gastos. Poder ayudar a que nuestras niñas viajen y participen en una liga como Femisur es maravilloso. La Municipalidad nos ha venido apoyando durante todos estos años, así que estamos, como siempre, muy agradecidos", señaló la dirigenta, quien agregó que la subvención permitirá financiar específicamente el traslado de las jugadoras para cumplir con sus compromisos deportivos.