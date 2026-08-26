MUNICIPIO REALIZÓ NUEVA ENTREGA DE SUBVENCIONES A 12 ORGANIZACIONES

Un total de 12 organizaciones de Punta Arenas fueron beneficiadas con nuevas subvenciones municipales correspondientes al año 2026, por un monto de $8.496.799, recursos que permitirán a las agrupaciones desarrollar y fortalecer distintas iniciativas en ámbitos como el deporte, la cultura, el trabajo social, las personas mayores y el mejoramiento de sus espacios.

Con esta nueva entrega, durante 2026 se han otorgado 124 subvenciones municipales, por un total de $105.752.338.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de mantener este apoyo a las organizaciones de la comuna, especialmente ante el aumento de agrupaciones que han recurrido al municipio para financiar sus iniciativas. "Continuamos con las subvenciones. Hoy son doce los grupos que han sido beneficiados. Gente más grande, de deporte, social, cultural, de Centro de Madres. Fueron ocho millones y medio de pesos que nuevamente hemos entregado como municipio a estos grupos", señaló.

El jefe comunal recalcó además que se trata de recursos municipales que son asignados de manera transparente y conforme al marco legal, con la aprobación unánime del Concejo Municipal. "Este es un lindo trabajo que permite que muchas personas se desarrollen en diferentes actividades. Gracias a estos dirigentes que se esfuerzan por postular a estos proyectos", afirmó Radonich.

Entre las organizaciones beneficiadas en esta oportunidad se encuentra la Agrupación Liga del Hogar, que recibió una subvención de $763.090. La agrupación está integrada principalmente por mujeres mayores y funciona bajo el alero de una iglesia. Su representante, Mónica Vargas, explicó que "postulamos para poder cambiar algunos radiadores por el tema del frío y, como la mayoría somos ya avanzaditas de edad, nos beneficia mucho esto para poder comprar los radiadores que ya se nos han echado a perder", explicó.

Vargas destacó además que esta fue la primera vez que la organización postuló a una subvención municipal y valoró la posibilidad de acceder a este tipo de apoyo.



