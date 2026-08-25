CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS ACOGE APELACIÓN DEL SERNAMEG Y CONDENA POR FEMICIDIO TENTADO

​Este lunes la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió los recursos de apelación presentados por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes y por el Ministerio Público, y condenó a acusado como autor del delito de femicidio tentado, cometido en contexto de violencia intrafamiliar y de género, a la pena de tres años y un día.



La causa, en la que el Servicio actuó como querellante, se tramitó en un juicio abreviado, en el cual el imputado aceptó los hechos de la acusación y la defensa no cuestionó la calificación jurídica ni la pena solicitada por el Ministerio Público. Sin embargo, al dictar sentencia, el Juzgado de Garantía recalificó los hechos como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y de género. Frente a esa resolución, ambas instituciones recurrieron ante el tribunal de alzada, que restableció la calificación de femicidio tentado.



La directora regional (s) del SernamEG en Magallanes, Matilde Tribiños Navarro, valoró la resolución: "Acompañamos y representamos judicialmente a la sobreviviente de violencia durante todo el proceso, sosteniendo que los hechos debían calificarse como un intento de femicidio, y la Corte recoge ese planteamiento. Este reconocimiento judicial de la gravedad de los hechos tiene además un valor reparatorio para las mujeres, porque valida la experiencia que ellas relatan."



La Corte fundó su decisión en el deber de juzgar con perspectiva de género, establecido en la Ley de Violencia Integral N°21.675, y en la Convención Belém do Pará, tratado interamericano que obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adoptado en 1994 y ratificado por Chile en 1996. El tribunal precisó que este deber no altera las exigencias de prueba, sino que obliga a examinar los hechos en su contexto y a reconocer el significado que determinadas conductas tienen en el ámbito de la violencia contra las mujeres, evitando que su gravedad sea subestimada.



La sentencia mantiene las medidas de protección en favor de la víctima y dispone el cumplimiento de la pena bajo libertad vigilada intensiva, con supervisión de Gendarmería de Chile.



Finalmente, desde el SernamEG llamaron a víctimas y testigos de violencia de género a solicitar orientación a través del Fono 1455, que atiende de manera gratuita y confidencial de 8:00 a 24:00 horas. Ante situaciones de emergencia y para realizar denuncias, se debe recurrir al 133 de Carabineros o al 134 de la Policía de Investigaciones.

