19 de agosto de 2026
PDI PUNTA ARENAS DETIENE A HOMBRE INVESTIGADO POR CAPTAR IMÁGENES DE CONNOTACIÓN SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA
El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Punta Arenas para su respectivo control de detención.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, detuvieron a un hombre chileno de 56 años, investigado por el delito de captación, grabación y difusión de registros audiovisuales de partes íntimas en lugares públicos.
La investigación desarrollada por oficiales de la BRISEX Punta Arenas, logó establecer que el imputado captaba imágenes de connotación sexual de mujeres que transitaban por la vía pública de la ciudad.
El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Punta Arenas para su respectivo control de detención.
CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $56 MILLONES PARA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTE FORMATIVO EN MAGALLANES
Programa Bicentenario Chiloé–Magallanes, Campeonato Nacional Juvenil de Cueca y torneo escolar de futsal recibieron financiamiento.
Programa Bicentenario Chiloé–Magallanes, Campeonato Nacional Juvenil de Cueca y torneo escolar de futsal recibieron financiamiento.