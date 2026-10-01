ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS CELEBRA 16 AÑOS UNIENDO A LA PATAGONIA EN TORNO AL PATRIMONIO

La Patagonia no distingue fronteras cuando se trata de su memoria y su gente. Ese espíritu de hermandad y pertenencia compartida volvió a cobrar vida la mañana de este miércoles en Punta Arenas, con la apertura del XVI Encuentro Binacional de Museos de la Patagonia Sur-Sur, un espacio de integración que cumple 16 años tejiendo redes entre Chile y Argentina en torno a la conservación, investigación y proyección del patrimonio cultural austral.



El Salón de Conferencias de ENAP fue el escenario elegido para recibir a delegaciones, investigadoras e investigadores, museógrafos y gestores provenientes de las provincias argentinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, junto a representantes nacionales de las regiones de Aysén y Magallanes. En un mundo marcado por transformaciones ambientales y sociales aceleradas, la cita de este año se desarrolla bajo el llamado: "Patrimonios en Escenarios de Sostenibilidad".



Al respecto, la directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, valoró la convocatoria y el sentido de acoger este hito en la zona austral. "Hemos tenido la necesidad de organizar y gestar este espacio de encuentro. Durante estos tres días vamos a estar acogiendo a las delegaciones de Santa Cruz, de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, así como de la Región de Aysén y a los colegas de acá de la Región de Magallanes", remarcó.



Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, enfatizó en el valor de sostener este puente cultural que une a ambos pueblos y analizó los retos contemporáneos que enfrentan estos recintos. "Este decimosexto encuentro binacional de museos Sur-Sur es muy importante, ya que estamos hoy frente a una sociedad que es muy compleja, muy digitalizada. Siempre, en este caso la museología o lo que significa el concepto museo, requiere de nuevas estrategias para seguir realizando su labor, que no tan solo es de exposición, sino que además de lugares de encuentro y sostenibilidad en el plano del futuro", sostuvo la autoridad.



En esa misma línea, la mirada internacional y diplomática la graficó el cónsul general de Argentina en Punta Arenas, Darío Dziewezo Polski, quien destacó los lazos que unen a ambos países. "Argentina y Chile, ambos habitamos la Patagonia y eso va a ser para siempre. Por eso es tan importante mantener estos encuentros, estas actividades de coordinación, de cooperación y, en particular, estos encuentros entre museos y entre instituciones culturales que se relacionan con la identidad patagónica, que es algo también que compartimos entre Argentina y Chile", puntualizó.



TRES DÍAS DE ENCUENTRO

El encuentro, de acceso libre a la comunidad e inicio de cada jornada a las 09.00 horas, contempla una intensa programación técnica y de intercambio que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Durante la primera jornada, las ponencias abarcaron desde la memoria ferroviaria de Puerto Deseado y la museografía móvil de Río Gallegos, hasta proyectos de integración binacional en Pampa Guanaco (Tierra del Fuego), el abordaje de las infancias en Perito Moreno y el registro histórico fílmico del Museo Regional de Aysén, concluyendo la tarde con una visita guiada al Museo Salesiano Maggiorino Borgatello.



El programa continuará este jueves y viernes concentrando temáticas de vanguardia a través de charlas como "Museo como refugios climáticos", “Espacios museales sostenibles asociados a la investigación Cultural”, “Proyecto Transformática: Factoría de Museos: diseño de espacios en consonancia” y “Construyendo resiliencia para el patrimonio cultural: articulación, gobernanza e innovación en gestión del riesgo de desastres”.



La jornada final tiene prevista la tradicional firma del acta de compromiso y la entrega de diplomas, consolidando una alianza estratégica que sigue fortaleciendo la gestión cultural entre ambos países.



El XVI Encuentro Binacional de Museos de la Patagonia Sur-Sur es organizado por los museos Regional de Magallanes y Territorial Yagán Usi - Martín González Calderón, ambos pertenecientes al Servicio del Patrimonio Cultural, más la colaboración de la Red MUMA (Museos de Magallanes) y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

