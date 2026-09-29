GOBERNADOR FLIES Y DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES ENTREGAN DETALLES DEL INÉDITO PROGRAMA PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA EN LA REGIÓN

El programa para reducir las listas de espera, aprobado hace algunos días por el pleno del Consejo Regional, tiene algunas características que lo hacen único a nivel nacional: primero, que es lo único dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que no es una obra de infraestructura mayor; segundo, que para su ejecución toma tres pilotos ejecutados en hospitales de la zona central del país; y tercero, que además de la sumatoria de horas médicas y especialistas, hay también nuevas estructuras organizacionales en los recintos asistenciales, es decir, modificaciones a nivel administrativo.

Dada la complejidad de la iniciativa fue que este martes, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto al director (subrogante) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras; y los equipos de profesionales de cada una de las instituciones, sostuvieron una reunión con profesionales de las comunicaciones, a fin de abordar en profundidad en la materia.

En cifras, serán $8.699.551.000 los destinados a abordar 17 mil atenciones en los tres años de ejecución proyectados (de 2027 a 2030). Están consideradas rondas médicas, telemedicina y teleoperativos, todos con un componente territorial, pues el programa se desplegará en los hospitales de cada una de las provincias. Las especialidades a tratar son oftalmología, otorrinolaringología, urología, traumatología y ortopedia; gastroenterología adultos; cardiología, neurología, ginecología, endocrinología adultos y enfermedades respiratorias de adultos.

La implementación tendría sus primeras luces hacia el segundo semestre de 2027. En 2030, una vez termine el programa, se espera una reducción de seis a tres meses respecto a la mediana de las consultas médicas con especialistas; de un año a seis meses en cuanto a los procedimientos; y en el caso de las cirugías, vaticinó el Gobernador, “ojalá poder hacerlas dentro del año que se hace el diagnóstico”.

Siguió luego la máxima autoridad regional: “Se va a complementar con lo que estamos trabajando en proyectos que hoy están en ejercicio en materia de listas de espera, pero que van a sumar tecnología que nos van a permitir modernizar la gestión de listas y que es un tema que hemos conversado con el Ministerio de Salud: van a mirar específicamente, yo creo que de una manera de pilotaje, la región de Magallanes”.

El director Contreras, por su parte, complementó: “Esto, junto con entregar resolutividad, que permite acortar los tiempos en que nuestros usuarios están en los registros de espera de una atención de salud; también permite el desarrollo de un modelo de gestión de casos, lo que permite una trazabilidad; también permite una priorización, un tamizaje adecuado de los problemas de salud de la población. Además, permite una adecuada contactabilidad respecto de la eficiencia en aprovechar estos recursos”.

Otras medidas

La estrategia, enumeró Flies, también considera “ocupar la capacidad ‘no ociosa’, como se le llama en los hospitales: si es (una atención) vespertina, o los fines de semana y también, si fuera necesario, compra de servicio”.

La implementación de un sistema informático que permita recordar las fechas agendadas podrá enfrentar la pérdida de horas médicas, las que hoy en día en Magallanes alcanzan el 14% de las esperas.

Por último, dijo el Gobernador, “esto se complementa a una batería importante de proyectos de inversión en equipamiento con el que estamos acompañando al Servicio de Salud en un trabajo que esperamos ratificar a mitad de mes de octubre: tenemos una reunión con la ministra, con el subsecretario, con el Consejo Regional, para ojalá finiquitar la firma del convenio de programación que nos permite, en el ámbito de procedimiento, formación, equipamiento e infraestructura; definir los próximos 5 años en la salud de la región de Magallanes”.

“Van a seguir existiendo las listas de espera, pero lo que estamos buscando es que los tiempos de espera sean conocidos y también prudentes“, cerró.

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