CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ABORDA APROBACIÓN DE $8 MIL MILLONES PARA LISTAS DE ESPERA Y PLANTEA LA NECESIDAD DE FISCALIZAR SUS RESULTADOS

Una revisión de los principales temas abordados durante las últimas sesiones del Consejo Regional de Magallanes realizó esta mañana el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que se refirió a la aprobación de recursos para enfrentar las listas de espera en salud, los mecanismos de fiscalización sobre dichos fondos y diversos aspectos vinculados con la agenda de defensa, soberanía y desarrollo territorial de Magallanes.

Uno de los principales temas abordados fue la aprobación de más de $8 mil millones destinados a un programa para contribuir a la reducción de las listas de espera, iniciativa que, según explicó Arecheta, apunta principalmente a aumentar la capacidad de atención de pacientes y no corresponde exclusivamente a la realización de cirugías.

El consejero precisó que la iniciativa todavía debe completar su tramitación administrativa antes de comenzar a ejecutarse y que, de acuerdo con lo informado al Consejo Regional, su implementación se proyectaría para mayo o junio del próximo año.

“Lo primero que hay que dejar en claro es que no son cirugías, son para consultas de atención médica principalmente”, señaló Arecheta, agregando que el programa busca abordar especialmente las primeras atenciones y disminuir los tiempos que los pacientes permanecen esperando.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, el programa contempla atender a cerca de 15 mil pacientes, mediante capacidades adicionales a las actualmente disponibles en el Hospital Clínico, ya sea mediante la contratación de profesionales externos o a través de horas adicionales de médicos que forman parte del propio establecimiento.

Arecheta hizo énfasis en una diferencia que consideró relevante para evaluar los resultados de la iniciativa. “Lo que se quiere despejar no son las listas de espera, pero la lista de espera es más o menos permanente, o sea, lo que se busca despejar es el tiempo de espera”, sostuvo.

En ese sentido, ejemplificó que el objetivo sería que una persona que actualmente puede permanecer ocho meses o un año esperando una atención pueda acceder a ella en seis o cinco meses, avanzando progresivamente hacia tiempos considerados más razonables.

Otro de los aspectos mencionados fue el nivel de inasistencia a las horas médicas. Según lo expuesto durante la entrevista, desde el Servicio de Salud se habría informado una cifra cercana al 15% de horas que no son utilizadas debido a la ausencia de pacientes, situación que termina afectando la disponibilidad del sistema.

“Parte de la plata que se aprobó también va precisamente a reducir de alguna manera la ineficiencia que hay en el servicio por la inasistencia”, explicó Arecheta.



Consejo Regional pide información sobre el impacto de los recursos



El consejero también destacó que la aprobación de los recursos estuvo acompañada de la solicitud de contar con información periódica respecto de sus resultados.

Según explicó, el Consejo Regional planteó que el Servicio de Salud entregue reportes semestrales que permitan conocer cuántas atenciones se han realizado y cuál ha sido su impacto efectivo sobre los tiempos de espera.

“¿Cómo se están gastando? ¿En cuál es el impacto que han tenido? Que nos digan: ¿Estas atenciones se han hecho y cómo eso ha redundado o no en los tiempos de espera?”, señaló.

Arecheta sostuvo que esta información es necesaria tanto para la labor fiscalizadora del Consejo Regional como para entregar antecedentes a la ciudadanía respecto del uso de recursos públicos.

“Nosotros gestionamos esos recursos, pero esos recursos son de los magallánicos”, afirmó.

El consejero señaló además que la aprobación fue precedida por un proceso de revisión y consultas, debido al monto involucrado y a experiencias anteriores en materia de programas de listas de espera que, según indicó, habrían enfrentado dificultades de infraestructura o disponibilidad de capital humano.

“Tratamos de asegurarnos de que los dineros estén bien gastados también”, sostuvo, mencionando entre los aspectos revisados los valores asociados a las horas médicas y las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Arecheta enfatizó que los resultados deberán evaluarse una vez que la iniciativa entre efectivamente en funcionamiento. “El programa debiese servir, pero obviamente empecemos. Démonos las felicitaciones y los parabienes cuando empieza a funcionar”, manifestó.



Recursos PEDZE y continuidad de proyectos



Durante la conversación también se abordó la situación de los recursos asociados al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y la estrategia para generar continuidad presupuestaria a determinados proyectos.

Arecheta explicó que la prioridad estaría puesta en aquellos proyectos que logren quedar como iniciativas de arrastre, debido a las reglas de priorización de estos recursos.

En este contexto, mencionó proyectos relacionados con mejoramientos viales y sectores periurbanos, señalando que el objetivo es avanzar administrativamente para que puedan mantener continuidad en los siguientes procesos presupuestarios.



Defensa, soberanía y ocupación territorial



Otro de los bloques de la entrevista estuvo marcado por la agenda de defensa y la posición estratégica de Magallanes, particularmente luego de las recientes actividades y anuncios de autoridades nacionales vinculados con la región.

Arecheta sostuvo que el debate debe abordarse desde una mirada amplia que considere la capacidad de defensa, la ocupación efectiva del territorio y las relaciones diplomáticas.

“Si para ejercer soberanía y en estas materias de defensa y cuando hay conflictos con los países vecinos, yo creo que solamente hay 3 cosas que sirven. Primero la capacidad disuasiva”, afirmó.

A juicio del consejero, la discusión sobre defensa debe considerar también la evolución del escenario internacional y la necesidad de que Chile mantenga capacidades suficientes para disuadir eventuales amenazas.

En esa línea, destacó la importancia de la inversión en las Fuerzas Armadas y sostuvo que el recurso humano existente requiere contar con los medios necesarios para mantener sus capacidades.

“La política lo que podría fallar acá es la política, no querer pasarle los recursos suficientes a nuestras Fuerzas Armadas para prepararnos bien en defensa. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas son de excelencia. En todas sus ramas”, manifestó.

Junto con la capacidad disuasiva, Arecheta situó la ocupación territorial como otro elemento central para la posición estratégica de Magallanes, mencionando particularmente Puerto Williams y la conectividad de Tierra del Fuego.

“El segundo, diría yo que el poblamiento, el territorio. Asegurarse que todo este gran y precioso territorio que tenemos en la región de Magallanes esté ocupado”, señaló.

En este punto valoró los anuncios relacionados con la continuidad y aceleración de trabajos asociados a la ruta Vicuña-Yendegaia, considerándola una infraestructura relevante para la conectividad y presencia del Estado en el extremo austral.



Antártica y posición estratégica de Magallanes



La conversación también incorporó la dimensión antártica y el creciente interés estratégico que tiene el territorio austral.

Arecheta planteó que Magallanes debe considerar la importancia que tendrá la Antártica en las próximas décadas y relacionó este escenario con la necesidad de fortalecer tanto la presencia territorial como las capacidades de defensa.

“Toda la capacidad que tengamos acá y dado lo estratégico cada vez más relevante que se va a volver el tema antártico”, sostuvo.

En su análisis, la región enfrenta un escenario donde confluyen elementos geopolíticos, territoriales y estratégicos, por lo que consideró necesario mantener una preparación permanente.



Ruta comercial con las islas Malvinas



Finalmente, el consejero regional se refirió a la eventual reactivación de una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, tema que ha generado distintas reacciones debido a sus implicancias diplomáticas y a la relación de Chile tanto con Argentina como con Reino Unido.

Arecheta planteó que se debe actuar con prudencia, aunque descartó que ello deba traducirse en limitar las relaciones comerciales.

“Siempre hay que ser prudente, pero no al punto de ser temeroso”, afirmó.

En esa línea, defendió la posibilidad de mantener relaciones comerciales con distintos países y sostuvo que la actividad debe desarrollarse dentro del marco de los tratados y normas internacionales vigentes.

“Nuestra soberanía y la posición que tenemos en el mar austral hace importante que nosotros podamos comerciar con todos los países, con Argentina y con Reino Unido, que son socios estratégicos que hemos tenido toda la vida”, señaló.

El consejero agregó que, desde su perspectiva, la actividad comercial y las relaciones internacionales deben compatibilizarse con el ejercicio de la soberanía nacional.

“Yo no sería temeroso”, concluyó respecto de la posibilidad de avanzar en vínculos comerciales con las islas Malvinas, reiterando al mismo tiempo la necesidad de actuar con prudencia en materias sensibles para la relación bilateral con Argentina.





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