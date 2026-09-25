MARCELO SÁNCHEZ, SUBSECRETARIO DE LA NIÑEZ: “MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL PRIMER CIRCUITO DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL”

Magallanes será una de las dos regiones piloto para la implementación de un nuevo circuito de protección integral destinado a enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, iniciativa que busca mejorar la coordinación entre los distintos organismos del Estado y entregar respuestas más oportunas frente a situaciones de vulneración. Así lo explicó esta mañana el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad llegó hasta los estudios de Polar Comunicaciones como parte de una agenda de trabajo en la región, que incluyó reuniones con los distintos actores vinculados a las redes de protección de la niñez. Según explicó, la elección de Magallanes como territorio piloto responde, entre otros factores, a las características particulares que presenta la región y a los niveles de explotación sexual infantil registrados.

“La verdad es que muy grato de estar acá, por supuesto que acá haciendo un despliegue del trabajo que hace la subsecretaría con todas las redes de niñez, tanto desde la OLN, los equipos regionales, el Servicio de Protección Especializada, pero también con esa contradicción de estar acá por una razón muy específica y que tiene que ver con las altas tasas de crecimiento de la explotación sexual infantil”, señaló Sánchez.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno decidió abordar la problemática mediante un mecanismo que permita revisar los casos existentes, identificar las brechas y articular las respuestas de los diferentes servicios públicos.

“Por esa misma razón es que nosotros como Gobierno decidimos enfrentar la situación, venir acá, revisar los casos, ver cómo estaban sucediendo, el nivel de permeabilidad que teníamos dentro de los espacios de protección del Estado y fundamentalmente articular un circuito de protección que va a ser el primer piloto de circuito de protección en Chile”, explicó.

El subsecretario señaló que la explotación sexual infantil ha registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años a nivel nacional. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la entrevista, dentro del Servicio de Protección, entre 2022 y 2024, las denuncias aumentaron en más de un 70%.

Sánchez vinculó esta situación con una problemática que presenta distintas expresiones dependiendo del territorio. Mientras en algunas zonas del país existen vínculos con fenómenos como la trata, la extorsión y el crimen organizado, en otras áreas han adquirido relevancia las plataformas digitales y, en determinadas regiones, factores asociados a actividades económicas estacionales.

Respecto de Magallanes, el subsecretario indicó que el circuito permitirá abordar específicamente las condiciones locales y efectuar un seguimiento individual de los casos detectados.

“Esto no es solamente la política ni las grandes estrategias, ni el marco para la acción, ni las definiciones, ni el PowerPoint. Esto es el seguimiento en el caso de Magallanes, de 46 casos que llevamos este año, donde ha habido explotación sexual, donde requerimos una respuesta oportuna del Estado”, afirmó.

La autoridad explicó que el objetivo será determinar qué intervención está recibiendo cada niño, niña o adolescente, qué prestaciones requiere y cuáles son las respuestas que actualmente no están disponibles.



Coordinación entre organismos



Uno de los principales aspectos planteados durante la entrevista fue la necesidad de superar la fragmentación que, según Sánchez, históricamente ha existido en la respuesta estatal frente a estas situaciones.

El nuevo circuito contempla mesas de articulación intersectorial a nivel comunal, regional y nacional. En ellas se deberán identificar las brechas existentes y coordinar los recursos disponibles para responder a las necesidades detectadas.

“El sistema de protección integral de la niñez se sustenta en la articulación intersectorial y el problema es que cómo generamos articulación intersectorial si no generamos mecanismos de exigibilidad, si no generamos sanciones, si no generamos exigencias que permitan que se concurra adecuada e inmediatamente con las necesidades que tienen los niños”, sostuvo.

En el caso de Magallanes, señaló que las mesas deberán considerar también las particularidades territoriales de la región, especialmente las distancias, la baja densidad poblacional y la disponibilidad de profesionales y servicios especializados.

“No tenemos todas las respuestas y por eso que es un piloto, no sabemos cómo las distintas regiones tienen particularidades que pueden estar afectando esa respuesta”, indicó.

El subsecretario agregó que la experiencia de Magallanes será comparada con la implementación paralela del piloto en la Región del Maule, con el objetivo de recoger aprendizajes que posteriormente puedan ser incorporados a nivel nacional.



Riesgos asociados al entorno digital



Durante la conversación, Sánchez también abordó el impacto que tienen las plataformas digitales en las nuevas formas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Según explicó, redes sociales, videojuegos y plataformas de conversación pueden convertirse en espacios utilizados por adultos para contactar y manipular a menores de edad.

“Cuando uno mira cómo se está comportando hoy día el crimen organizado y particularmente la explotación sexual, uno ve cómo se ha ido potenciando con el uso de plataformas digitales”, señaló.

El subsecretario mencionó fenómenos como el grooming, el sexting y distintas modalidades de extorsión, planteando la necesidad de que padres, madres y adultos responsables mantengan una mayor atención respecto de las actividades que desarrollan niños y adolescentes en internet.

En esa línea, llamó a no normalizar conductas que puedan constituir señales de riesgo, especialmente cuando existen antecedentes previos de vulneración.



Diagnóstico, brechas y nueva oferta



Respecto de las próximas etapas del piloto, Sánchez explicó que ya existe un diagnóstico inicial y un registro de los casos, mientras que la siguiente fase estará orientada a determinar el estado de avance de cada situación y detectar las brechas de atención.

“La primera etapa ya está construida, que es el diagnóstico, tenemos el diagnóstico y tenemos el registro, tenemos de los casos. La segunda etapa es el estado de avance de cada uno de los casos y la detección de brecha, que eso debiera llevarnos aproximadamente uno a dos meses de poder hacer todo ese levantamiento”, detalló.

Posteriormente, durante un período estimado de seis meses, se buscará focalizar y construir la oferta que actualmente no se encuentra disponible en la región, especialmente en ámbitos donde existen necesidades de mayor especialización y complejidad.

La autoridad también adelantó que el trabajo contempla fortalecer las medidas preventivas dentro de los dispositivos de protección y mejorar los mecanismos de denuncia y persecución de quienes participan en redes de explotación.

El propósito final, explicó, es que el piloto no se limite a la coordinación entre instituciones, sino que permita realizar un seguimiento efectivo de cada caso y generar respuestas concretas.

“Por eso es esto del circuito, que no es una mesa más, que no es encontrarse, dialogar; es encontrarse a ejecutar. Hacerle seguimiento a los casos, a ver cuál es la oferta que está faltando”, enfatizó.

De esta manera, Magallanes inicia la implementación de una experiencia que busca adaptar la respuesta del sistema de protección a las características propias del territorio y, posteriormente, utilizar los aprendizajes obtenidos para fortalecer el modelo en otras regiones del país.





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