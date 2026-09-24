MÁS ACCESO AL DEPORTE EN MAGALLANES: SMART FIT INAUGURA SU PRIMERA SEDE EN PUNTA ARENAS

Este jueves, Smart Fit inauguró su primera sede en la Región de Magallanes, ubicada en el sector centro de Punta Arenas. Está apertura es el primer paso de la compañía en la región, se concreta en un año en el que ya alcanzó más de 125 gimnasios en todo el país. La sede tiene más de 1.300 m² amplios espacios de entrenamiento y equipamiento de última generación para actividades de cardio, musculación y entrenamiento funcional. La apertura también contribuye al empleo local: el equipo de la nueva sede está compuesto en su totalidad por trabajadores de la Región de Magallanes.





La ceremonia de inauguración contó con la participación del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, autoridades municipales y representantes de la compañía. La apertura se concreta, además, en una región que naturalmente presenta niveles de actividad física superiores al promedio nacional: según la última Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte de 2024, del Ministerio del Deporte, el 49,1% de las personas adultas de Magallanes es físicamente activa, frente al 44,9% del promedio nacional.

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El alcalde Claudio Radonich comentó que esta apertura es una muy buena noticia para Punta Arenas, porque hay más inversión y más empleo, y también porque hay una necesidad que está siendo cubierta. "Nos impresionó el número de inscritos en esta marcha blanca, más de 3.000, lo que habla justamente de esa necesidad. La ubicación de este gimnasio en el centro de nuestra ciudad es muy importante, estos números abren incluso la posibilidad de tener otra sede en otro sector. Este convenio es muy importante para nosotros, porque nos va a permitir colaborar con nuestros vecinos a través de becas y seguir promoviendo la actividad física y el bienestar", aseguró.

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Cristián Deppe, Country Manager Cono Sur de Smart Fit, destacó en el compromiso de la compañía con la comunidad magallánica: "Llegar hasta acá fue un desafío logístico, pero el recibimiento que hemos tenido en Punta Arenas fue mucho mejor de lo que esperábamos. Ese interés nos lleva a evaluar nuevas oportunidades de crecimiento en la comuna. Más allá de esta apertura, nuestro compromiso es construir una relación de largo plazo con esta comunidad", afirmó.

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Desde el inicio de sus operaciones, el mayor interés de los alumnos se ha concentrado en las clases grupales como GAP, Zumba, Combat y Spinning. Asimismo, la llegada de Smart Fit a la ciudad va más allá de la apertura de la sede: contempla el apoyo a deportistas locales, la generación de alianzas y participación en los eventos deportivos más importantes de Punta Arenas.





Con esta apertura, Smart Fit alcanza presencia en 14 regiones de Chile. A nivel global, la compañía está presente en 16 países con más de 2.200 gimnasios y millones de alumnos.

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La compañía ha invertido más de US$100 millones en el país desde su llegada en 2014 y ha generado más de 1.500 empleos directos en el país.





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