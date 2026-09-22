VOCALÍA AMBIENTAL DE UMAG REALIZARÁ JORNADA SOBRE SALUD MENTAL Y NATURALEZA

Una jornada abierta para reflexionar sobre la relación entre salud mental, naturaleza y comunidad se realizará el jueves 24 de septiembre, desde las 13:00 horas, en el hall de Humanidades del Campus Central de la Universidad de Magallanes. La programación incluirá charlas, stands informativos, observación de aves y una jornada de pintura. y reunirá a estudiantes, organizaciones comunitarias, servicios públicos e instituciones vinculadas al bienestar, la prevención, la conservación y el cuidado del territorio.



La actividad propone comprender el bienestar como una experiencia relacionada con los lugares que habitamos, nuestros vínculos comunitarios y la forma en que nos conectamos con la naturaleza. Desde esta perspectiva, el contacto con entornos naturales puede favorecer experiencias de restauración, pertenencia y conexión.



Este aporte, sin embargo, no reemplaza las redes de apoyo, la atención profesional ni las políticas y acciones de prevención necesarias frente a situaciones de riesgo. Por ello, la jornada abordará la relación entre naturaleza y bienestar desde una mirada integral, que incorpora tanto el cuidado de las personas como la responsabilidad colectiva sobre los entornos que habitamos.



Desde las 13:00 horas estarán disponibles stands informativos de servicios de salud, COSAM, el Centro de Estudiantes de Psicología, Los Ríos Magallanes, la Agrupación Ecológica Patagónica, Pajareras Australes, la Comunidad Laguna Humedal Pudeto y la Vocalía de Medioambiente de la FEUM. También tendrán stands Wildlife Conservation Society (WCS), desde el enfoque Una Salud, y CONAF, con la experiencia de baños de bosque.



Charlas y actividades

La programación de charlas comenzará a las 13:00 horas con Carolay Vigueras, psicóloga y fonoaudióloga, quien se referirá a la importancia del autocuidado. A las 14:00 horas, representantes del Servicio de Salud presentarán contenidos relacionados con la prevención del suicidio.



A las 15:15 horas, Daniela Rosselot, médica especialista en medicina integrativa, ofrecerá la charla "Baños de bosque y grounding: una mirada desde la medicina integrativa". Posteriormente, a las 15:45 horas, Humberto Gómez, de la Agrupación Ecológica Patagónica, presentará "Tagua chica (Fulica leucoptera), ¿solo eso?", una invitación a observar la relación con las especies y el entorno desde una perspectiva de conservación.



A las 16:10 horas, Milton Gómez, profesional del Centro Diurno COSAM Miraflores, expondrá sobre el uso de plantas como apoyo terapéutico para personas que reciben atención de salud mental. A continuación, a las 16:30 horas, Rodolfo Sapiains, psicólogo ambiental e integrante del equipo del Nodo Ciencia Austral, abordará la ecoansiedad y la relación de Punta Arenas con sus humedales, vinculando las preocupaciones ambientales con las características del territorio local.



La jornada continuará a las 17:15 horas con una actividad de observación de aves en el campus, guiada por Pajareras Australes. El encuentro finalizará a las 18:00 horas con una jornada de pintura abierta a la participación de las personas asistentes.



La actividad busca poner en común conocimientos y experiencias sobre salud mental y naturaleza, fortalecer los vínculos comunitarios y promover el cuidado de las personas y los territorios. Todas las charlas y actividades son gratuitas, están abiertas a todo público y no requieren inscripción previa.







​



​

