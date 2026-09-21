21 de septiembre de 2026
CONSEJERO REGIONAL RODOLFO CÁRDENAS ALVARADO ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR EVENTUAL REDUCCIÓN DE INVERSIÓN REGIONAL PARA 2027
Representante de la provincia de Tierra del Fuego pidió claridad sobre el futuro de proyectos comprometidos para Porvenir y otras comunas de Magallanes.
El consejero regional por la provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado, manifestó su preocupación ante las primeras señales de una eventual reducción de los recursos destinados a la inversión regional contemplados para el Presupuesto 2027.
Según planteó el consejero, la disminución podría alcanzar al menos un 7%, escenario que, de concretarse, podría incidir en la programación y ejecución de iniciativas consideradas prioritarias para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En el caso de Tierra del Fuego, Cárdenas planteó la necesidad de conocer qué ocurrirá con proyectos de conectividad e infraestructura, entre ellos el mejoramiento del Aeródromo Capitán Fuentes Martínez de Porvenir, la pavimentación de la ruta Porvenir–Cerro Sombrero y el mejoramiento de la costanera de Porvenir.
Para el consejero regional, una reducción de los recursos destinados a inversión podría repercutir en prioridades definidas para las comunidades, particularmente considerando las hojas de ruta establecidas a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y los convenios de programación relacionados con Obras Públicas, Vivienda, Salud y Educación.
Cárdenas sostuvo que estos instrumentos contemplan iniciativas relevantes para avanzar en conectividad, infraestructura social y desarrollo territorial, por lo que llamó a entregar certezas respecto de su continuidad.
El representante de Tierra del Fuego también relacionó su preocupación presupuestaria con la situación económica y laboral que enfrenta la región. Según su planteamiento, una menor inversión pública podría tener efectos en la actividad económica y el empleo, en un escenario marcado además por factores como el costo de los combustibles y del transporte.
Junto con referirse a las gestiones destinadas a evitar una disminución significativa de los recursos regionales, Cárdenas hizo un llamado a mantener el avance de iniciativas orientadas a diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego.
El consejero señaló que el desarrollo de nuevas actividades productivas constituye uno de los ámbitos que deben continuar siendo abordados para ampliar las oportunidades económicas y laborales de la provincia.
El proyecto de Presupuesto de Inversión Regional y del Fondo de Desarrollo de Magallanes para 2027 forma parte de las materias que debe analizar y sancionar el Consejo Regional, de acuerdo con los lineamientos comunicados por el Ministerio de Hacienda. El plazo indicado por el CORE para su tramitación vence el 22 de septiembre.
En este contexto, Rodolfo Cárdenas Alvarado planteó que la comunidad debe contar con información clara respecto de la continuidad y financiamiento de los proyectos comprometidos para las distintas comunas de la región.
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