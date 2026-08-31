CORE ROXANA GALLARDO ADVIERTE POR BAJA CARTERA DE PROYECTOS DEL GORE: “HAY POCOS PROYECTOS...LO QUE ES SUPER PREOCUPANTE"

Una crítica a la actual dinámica de trabajo del Gobierno Regional y del Consejo Regional de Magallanes realizó esta mañana la consejera regional Roxana Gallardo Concha, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la baja cantidad de proyectos que actualmente llegan a la mesa del Core, los retrasos en la ejecución de iniciativas aprobadas y la necesidad de acelerar los convenios de programación de salud y vivienda.

Gallardo explicó que la disminución en el número de sesiones plenarias del Consejo Regional está directamente relacionada con la cantidad de iniciativas disponibles para ser analizadas. Según señaló, mientras durante largos periodos se mantuvieron tres sesiones plenarias, actualmente la actividad puede concentrarse en dos sesiones mensuales debido a la falta de proyectos.

“Normalmente eran 3 sesiones plenarias, es como lo que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero hay meses donde eso baja, pero también es por la cantidad de trabajo que hay, si no hay proyectos para bajar a la mesa”, explicó.

La consejera sostuvo que actualmente el Core estaría dedicando una parte importante de su trabajo a modificaciones presupuestarias, más que a la evaluación y aprobación de nuevos proyectos.

“La verdad es que últimamente quien ha visto el Consejo se ha dado cuenta que estamos más con modificaciones presupuestarias que con proyectos en sí”, afirmó.

A su juicio, el problema no estaría necesariamente en la ausencia de ideas o necesidades en la región, sino en que esas iniciativas no están avanzando oportunamente hacia las instancias donde deben ser analizadas y financiadas.

“Porque hay muchas ideas, todos tenemos ideas, todos queremos sacar adelante el tema de los periurbanos. Todos queremos ver que se arregle el tema de los rellenos sanitarios, pero si los proyectos no avanzan y los que están listos no llegan a la mesa, esa es decisión del Ejecutivo”, manifestó.

Gallardo recalcó que el Gobierno Regional debe hacer llegar los proyectos al Consejo Regional para que estos puedan ser discutidos, incluso cuando el Ejecutivo considere que no son prioritarios.

“El Gobierno regional está para analizar todos los proyectos, si no les gusta el Consejo o al gobernador no considera que esos proyectos son prioritarios. Igual tiene que bajarnos a la mesa para ser discutidos y una vez que la discusión se lleve a cabo se tomará la decisión”, sostuvo.



Un año de retraso para proyecto de maquinaria en Última Esperanza



Como ejemplo de iniciativas que permanecen entrampadas durante largos periodos, la consejera recordó un proyecto conocido durante una visita a la provincia de Última Esperanza, relacionado con la adquisición de camiones para enfrentar las necesidades vinculadas al vertedero.

Gallardo señaló que la iniciativa ya contaba con todos los antecedentes técnicos necesarios para avanzar, pero permaneció aproximadamente un año sin llegar a la mesa del Consejo Regional.

“Ese proyecto llevaba cerca de 1 año estancado dentro del Gobierno regional y no había bajado a la mesa para ser analizado. Después que se armó este revuelo, bajó como a los pocos días y fue aprobado, pero fue 1 año de atraso por el puro hecho de no bajarlo porque ya estaba con todo listo con su RS, estaba llegar y bajar y financiar”, relató.

La consejera agregó que situaciones similares se estarían produciendo con iniciativas de distintos organismos y municipios, mencionando particularmente proyectos asociados a obras públicas y salud.

En esa línea, cuestionó que el Consejo Regional muchas veces se entere de la existencia de determinadas iniciativas solamente cuando estas finalmente llegan a la instancia de discusión.



Críticas a la tramitación de proyectos



Gallardo también apuntó a problemas en la forma en que algunas iniciativas y solicitudes son presentadas ante el Consejo Regional, señalando que en ocasiones deben ser devueltas por cuestiones técnicas que, a su juicio, deberían ser resueltas previamente por las divisiones correspondientes.

“Le hemos pedido al Ejecutivo que ordene sus divisiones, que cuando lleguen las peticiones no tengamos que estar echándolas para atrás, por tonteras de tecnicismos que muchas veces parecieran insignificantes, pero que a veces rayan incluso con lo legal”, afirmó.

Y agregó: “Nosotros no debiéramos tener que parar ese tipo de cosas. Debiéramos tener que analizar, sino si aprobamos o no, pero ya debiera venir saneado desde las divisiones y eso no está ocurriendo”.

La consejera sostuvo que esta situación no respondería exclusivamente a diferencias políticas al interior del Consejo Regional, sino que sería una preocupación transversal entre sus integrantes.



Cuestionamientos a Cormag



Durante la conversación también abordó el funcionamiento de Cormag, corporación respecto de la cual Gallardo recordó que votó en contra desde su creación.

“Yo voté en contra de la creación de la Cormag porque desde el primer día yo dije que eso iba a ser una agencia de empleo que no iba a cumplir con lo que se decía”, afirmó.

Según la consejera, la entidad no habría cumplido las expectativas planteadas inicialmente respecto de su capacidad para canalizar proyectos y recursos.

“La verdad es que no dio resultado, lo hemos visto, no hay ningún proyecto relevante que haya venido de la Cormag, ninguno, pero sin embargo se ha invertido plata en eso para pago de sueldos, arriendos y todo lo que ya todos conocemos, sí ha sido público”, señaló.

Gallardo fue particularmente crítica respecto de los resultados obtenidos y aseguró que mantiene su postura contraria al funcionamiento actual de la corporación.

“Siento que no cumple ningún objetivo”, sentenció.

También se refirió a la situación del directorio, que se encontraría con su periodo vencido, calificando como “bastante desprolijo” el mecanismo mediante el cual se presentó la renovación ante el Consejo Regional.



Convenios de salud y vivienda



Otro de los principales puntos abordados fue el estado de los convenios de programación vinculados a salud y vivienda, materias que la consejera calificó como prioritarias para el trabajo del Consejo Regional.

Respecto del convenio de salud, Gallardo sostuvo que existen dificultades que están afectando la materialización de proyectos y el uso de los recursos disponibles, apuntando especialmente a los tiempos de transferencia de fondos desde el Gobierno Regional.

“No es culpa a veces del Servicio de Salud, porque con el Servicio de Salud cuando tú hablas es por la demora del traspaso de los recursos desde el Gobierno Regional. Ahí está el nudo”, planteó.

Como ejemplo, explicó que la existencia de recursos aprobados no necesariamente significa que estos puedan utilizarse de inmediato.

“El Servicio de Salud si va a licitar 50 operaciones, qué sé yo, de cadera, no puede si no tiene los recursos en la mano”, señaló.

Gallardo sostuvo que esta situación termina afectando la ejecución presupuestaria y la capacidad de respuesta frente a necesidades como las listas de espera.

En ese contexto, también planteó la posibilidad de recurrir a prestadores privados cuando la red pública no tenga capacidad suficiente.

“Si el hospital no da abasto, no tengamos miedo de trabajar, echar fondos al privado para que, si al final lo que importa es que la persona que está enferma reciba la atención, no importa si la recibe en el hospital o en la Clínica Magallanes, entonces hay que perder ese miedo a trabajar con el privado”, afirmó.



Vivienda: Gallardo defiende reactivación de la entidad patrocinante municipal



La consejera también abordó la situación habitacional de la región y defendió la decisión de reactivar la entidad patrocinante municipal, especialmente frente a las críticas que ha recibido la medida.

Gallardo sostuvo que el objetivo principal debe ser ordenar la demanda habitacional y entregar representación a las familias que buscan acceder a una solución.

“Yo la verdad es que no logro entenderlo, no logro entender porque en vez de cooperar les molesta tanto que alguien quiera hacer el trabajo de ordenar a la familia. En el fondo para proteger a la familia”, manifestó.

A su juicio, uno de los problemas actuales es que no existe claridad suficiente respecto de la cantidad real de familias que requieren una solución habitacional en Magallanes.

“En este minuto el ministro sí pregunta cuál es la demanda real que tenemos en la región, no la sabemos. No sabemos cuál es la demanda porque la gente no está inscrita en ninguna parte”, afirmó.

Gallardo sostuvo que la reactivación de la entidad patrocinante puede contribuir precisamente a construir un registro y ordenar esa demanda.

“Hoy en día es una lotería, nadie sabe cuándo le toca, nadie sabe para cuántos años más van a haber proyecto y eso es lo que se pretendía o se pretende porque yo espero que el alcalde siga adelante, siga representando a la familia”, indicó.

La consejera llamó además a los municipios de Puerto Natales y Porvenir a avanzar en el mismo proceso.

“También espero que Natales ordene su demanda, que Porvenir ordene su demanda porque en este minuto el ministro sí pregunta cuál es la demanda real que tenemos en la región, no la sabemos”, reiteró.



“Primero tenemos que ordenarnos”



Gallardo defendió que el ordenamiento de la demanda debe producirse incluso antes de que exista certeza sobre futuros proyectos o disponibilidad presupuestaria.

“Si queremos trabajar o vamos a tener que esperar porque nos vamos a quedar con que no hay presupuesto y nos quedamos sentados 1 año entero esperando a que nos digan desde el norte, sí, ahora hay presupuesto, empiezan a organizarse ahora. No, creo que es al revés”, sostuvo.

Y añadió: “Primero tenemos que ordenarnos, golpear la mesa cuando tengamos la demanda lista y digamos, mira, esta es la cantidad de viviendas reales en este minuto que tenemos que necesitamos en la región”.

En materia de vivienda, la consejera señaló además que hasta ahora las principales obras habitacionales que han avanzado corresponden a procesos iniciados durante la administración anterior.

“Por ahora no tenemos nada de esta administración”, afirmó, aunque manifestó su expectativa de que antes del término del actual periodo puedan concretarse nuevas iniciativas.



“Hay recursos, pero no hay proyectos”



De cara a los últimos meses del año, Gallardo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la falta de proyectos genere nuevamente modificaciones o traspasos de recursos hacia otras carteras con el objetivo de mejorar los niveles de ejecución presupuestaria.

La consejera fue enfática en señalar que espera que antes de llegar a ese escenario se presenten iniciativas relevantes que puedan ser analizadas por el Consejo Regional.

“Espero que haya algún par de proyectos importantes y relevantes que bajen a la mesa antes que eso ocurra”, señaló.

En ese contexto, dejó clara su posición frente a eventuales traspasos de fondos.

“Porque la verdad es que yo por lo menos no estoy disponible para traspaso de fondo a otras carteras donde suenan bonitos, pero la verdad es que perdemos completamente el control. Después no sabemos cómo se ejecutan, cuándo pasa 1 año, pasa otro, pasan 3 años y ahí seguimos dando vueltas”, afirmó.

Finalmente, Gallardo insistió en la necesidad de acelerar los procesos administrativos y de ejecución dentro del Gobierno Regional, responsabilizando al Ejecutivo de adoptar las medidas necesarias para destrabar las iniciativas.

“Hay que agilizar más las cosas en el Gobierno regional y es un pedido que lo hemos hecho al gobernador hasta el cansancio. Que hay que agilizar más la entrega de fondos”, sostuvo.

Y concluyó con un llamado a concentrar los esfuerzos en las áreas que considera prioritarias: “Tenemos problemas graves, tenemos que trabajar en los dos convenios, que son los más relevantes para el Consejo regional, que es el de salud y que es el de vivienda y si no avanzamos en eso antes que termine el año, la verdad es que el tiempo pasa volando”.





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