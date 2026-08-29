QUILAPAYÚN CELEBRARÁ SUS 60 AÑOS CON LA “CANTATA SANTA MARÍA DE IQUIQUE” EN PUNTA ARENAS

Quilapayún celebrará sus 60 años de trayectoria con una gira que llegará a Punta Arenas el sábado 26 de septiembre. La agrupación se presentará desde las 20:00 horas en el Gimnasio Confederación Deportiva de Magallanes, con el espectáculo “Cantata Santa María de Iquique y Canciones para Levantar Vuelo”.

La banda nació en Santiago en 1965 y se convirtió en una de las agrupaciones vinculadas a la Nueva Canción Chilena. Durante su trayectoria, contó entre sus directores artísticos con Ángel Parra y Víctor Jara. Para esta gira de aniversario, Quilapayún se reencontrará con su público a través de un espectáculo de aproximadamente dos horas.

Uno de los principales momentos de la presentación será la interpretación de la “Cantata Santa María de Iquique”, obra compuesta por Luis Advis en 1969. La pieza relata la matanza ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 y se ha mantenido como una de las obras reconocidas de la música y cultura chilena.

La presentación en Punta Arenas está programada para el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, en el Gimnasio Confederación Deportiva de Magallanes. La actividad forma parte de la gira con la que la agrupación conmemora sus seis décadas de trayectoria.

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