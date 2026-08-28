INACAP DESTACA EL VALOR DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL Y LA CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE MAGALLANES

La importancia de fortalecer la educación técnico-profesional y generar oportunidades de capacitación acordes a las necesidades específicas de Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la directora de Administración, Finanzas y Educación Continua de INACAP Punta Arenas, Elizabeth Neracher, durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, Neracher explicó que INACAP no solamente desarrolla su labor a través de la formación de estudiantes de educación superior, sino que también cuenta con un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), mediante el cual se imparten cursos, especializaciones, diplomados y asesorías abiertas tanto a estudiantes como a la comunidad.

“Acompañamos, digamos a nuestros estudiantes y no estudiantes, porque también es abierto a la comunidad, a la educación a lo largo de la vida”, señaló.

En ese sentido, la directora de Educación Continua planteó que la capacitación ha dejado de ser una etapa aislada dentro de la trayectoria profesional y se ha convertido en un proceso permanente, especialmente debido a los cambios que experimenta actualmente el mercado laboral.

“Uno tiene que entender hoy día que la capacitación, perdón, ya no es yo estudio, después me especializo, me capacito. Hoy día, la capacitación es constante, es permanente. El mundo laboral hoy día es muy dinámico también, por lo tanto hay que ir actualizándose, hay que ir adquiriendo nuevos conocimientos”, sostuvo.



Formación técnica y nuevas tecnologías



Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue el rol que cumple la educación técnico-profesional frente a los cambios productivos y tecnológicos que enfrenta el país y, particularmente, la Región de Magallanes.

Neracher destacó que INACAP mantiene una trayectoria vinculada a áreas como mecánica y administración, pero que también ha ido incorporando contenidos asociados a nuevas tecnologías y transformaciones que están modificando los perfiles requeridos por las empresas.

“Hoy día el área técnica en Chile hay que impulsarla más, tiene que tomar mayor fuerza y para eso estamos también nosotros como OTEC, es nuestro rol, nuestra labor, poder impulsar”, afirmó.

En el caso de la mecánica, por ejemplo, explicó que la institución ha incorporado alternativas vinculadas con la electromovilidad, incluyendo diplomados y contenidos asociados a las nuevas tecnologías.

“Las carreras, por supuesto, también vienen muy ligadas con esas nuevas tecnologías y nosotros en educación continua también porque utilizamos también toda la infraestructura que tenemos en educación superior para dictar nuestros cursos y para hacer estas especializaciones que tenemos disponibles en las diferentes áreas”, indicó.

La representante de INACAP también relevó la necesidad de avanzar hacia una mayor valoración de los oficios y de la especialización técnica, tomando como referencia experiencias de otros países donde determinadas actividades técnicas tienen un alto reconocimiento social y económico.

“Apuntamos a la especialización. Apuntamos a la diferenciación también porque en otros países, por ejemplo, ser una persona que hace un zapato en Italia de tales y cuales características es un oficio y muy bien pagado, muy bien remunerado, muy bien visto y eso nosotros tenemos también que apuntar hoy día en nuestra región y en nuestro país”, planteó.



Una oferta adaptada a las particularidades de Magallanes



Uno de los puntos destacados durante la entrevista fue la necesidad de que la formación y las capacitaciones consideren las características específicas de cada territorio.

En esa línea, Neracher sostuvo que las necesidades de una región como Magallanes no necesariamente son las mismas que las existentes en otras zonas del país, por lo que la institución busca incorporar una mirada territorial a su oferta de Educación Continua.

“No es lo mismo estar estudiando en Arica o estar estudiando en Iquique, en Antofagasta, como estar estudiando en Punta Arenas. Nosotros somos una zona extrema que tiene particularidades, las cuales obviamente se atienden de manera distinta al resto del país y es por esto que nosotros también tenemos la posibilidad de generar estas capacitaciones o estas especializaciones con una mirada regional”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el trabajo que se está desarrollando en el área de administración, particularmente en materia tributaria, donde se proyecta un diplomado específico que considere las características normativas existentes en la región.

“Hoy día, por ejemplo, podemos hablar también, estamos construyendo en el área de administración, específicamente en el área de tributaria, un diplomado específico porque nosotros hay leyes que son locales que no aplican a otra región, por lo tanto, es ahí donde nosotros vemos la pertinencia”, señaló.

A su juicio, este proceso requiere mantener un contacto permanente con las necesidades del mercado laboral y con las inquietudes de quienes buscan nuevas herramientas para desenvolverse profesionalmente.



Mecánica, logística, administración y oficios



Respecto de las áreas que presentan especial relevancia en la región, Neracher mencionó la mecánica, logística y administración, destacando que esta última mantiene una demanda importante debido a las necesidades transversales de las empresas.

“Hoy día se está impulsando mucho también, nosotros vivimos en una zona extrema, la logística para nosotros es fundamental. Y el área de administración también históricamente es fuerte porque todas las empresas, todo el mercado requiere personas formadas en esta área, en tributaria, comercial, finanzas, etcétera”, afirmó.

A esta oferta se suman cursos de capacitación orientados directamente a oficios. Entre ellos, adelantó la próxima apertura de un curso de soldadura, área que, según explicó, presenta una importante demanda.

La propuesta contempla 32 horas presenciales y prácticas, permitiendo que personas sin conocimientos previos puedan adquirir competencias y obtener una certificación.

“Es un curso de oficio donde nosotros entregamos herramientas a personas que no saben soldar y salen con un certificado. Son 32 horas presenciales prácticas y la persona ya puede desarrollar trabajo de soldadura”, detalló.

La directora destacó que este tipo de alternativas busca facilitar el acceso a nuevas competencias sin que necesariamente las personas deban cursar una carrera de larga duración.

“Son de corto tiempo, no tienes que estudiar una carrera de dos años para poder certificarte, entonces eso es un poco también el sentido de hacer capacitación, de ir perfeccionándote en ciertas áreas del conocimiento y que te permita también insertarte de manera distinta quizás en el mundo laboral”, explicó.



Una trayectoria laboral que puede continuar con nuevos estudios



Durante la conversación también se abordó la posibilidad de que las personas utilicen la educación continua y la formación técnico-profesional como herramientas para cambiar de área, complementar sus conocimientos o avanzar posteriormente hacia una ingeniería.

En este punto, Neracher destacó la diversidad de trayectorias que pueden desarrollarse a partir de una formación inicial, considerando que las personas pueden adquirir nuevas competencias durante diferentes etapas de su vida laboral.

“Yo tengo un título técnico profesional, pero me puedo especializar en este otro tema. Entonces tiene coherencia la educación a lo largo de la vida, porque si bien mi génesis puede ser una, pero voy caminando en este mundo, en esta trayectoria laboral y voy adquiriendo otras competencias que me permiten ir moviéndome también”, sostuvo.

La entrevistada destacó además que la experiencia laboral previa puede convertirse en un elemento enriquecedor dentro de las salas de clases, especialmente cuando conviven estudiantes recién egresados de enseñanza media con personas que llevan varios años desempeñándose en determinados oficios o actividades.

“El conocimiento lo trae más fresco, pero pasan dos cosas también porque la persona que, digamos, cinco años, seis años, siete años, que por haber tenido motivos no pudo ingresar de manera directa a educación superior, entendiendo que hoy día, además, hay muchas herramientas que entrega el Estado para poder volver a estudiar”, señaló.

A su juicio, esta diversidad genera un intercambio positivo entre generaciones y experiencias.

“Por un lado tenemos al estudiante de cuarto medio entusiasta, con conocimientos frescos y por otro lado tenemos a esta persona que viene ya con un bagaje laboral importante que a lo mejor el tema de conocimiento le cueste un poco más, pero se genera esta conexión, entonces una mezcla súper enriquecedora”, expresó.



Becas para mayores de 50 y 60 años



En esa misma línea, la directora de Administración, Finanzas y Educación Continua se refirió a las becas dirigidas a personas mayores de 50 y 60 años implementadas durante este año, destacando la respuesta que han tenido.

“Esas becas efectivamente se dieron este año en INACAP, que era para mayores de 50 y 60 años y la verdad es que ha sido sorprendente porque lo que te decía, o sea, las personas que vienen con esta madurez, ya sea laboral, de vida, porque son personas mayores, a un chiquillo, digamos de 18 años, le entrega todo este conocimiento, toda esta experiencia”, comentó.

Para Neracher, la incorporación de estudiantes con distintas edades y experiencias permite generar un intercambio que va más allá de los contenidos académicos.

“Entonces se mezcla mucho esa experiencia real versus la expectativa que tiene un alumno que entra de cuarto medio. Entonces hoy día tenemos a todas estas personas que han entrado con esta beca muy contentas. Nosotros estamos muy contentos con ellos también porque nos generan, como te digo yo, este intercambio tanto de experiencia y de conocimiento que enriquece el aula”, afirmó.



Oferta disponible y proceso de admisión



Durante la entrevista también se realizó una revisión de la plataforma de Educación Continua de INACAP, donde actualmente se pueden consultar alternativas disponibles tanto a nivel nacional como local.

Entre las opciones mencionadas se encuentran cursos relacionados con herramientas básicas de Windows e internet, operación de grúa horquilla, Excel básico y soldadura con arco manual y electrodo revestido, además de otras alternativas de capacitación.

La institución dispone de una oferta que combina cursos abiertos a la comunidad con programas de especialización orientados a las necesidades de empresas y trabajadores.

En paralelo, Neracher recordó que el proceso de admisión para educación superior se mantiene activo y que durante octubre comenzará el proceso de matrículas correspondiente al período académico 2027.

Las personas interesadas pueden revisar las carreras disponibles, las jornadas y las distintas áreas de conocimiento a través de la plataforma institucional, mientras que quienes busquen capacitación pueden consultar directamente la sección de Educación Continua.

De esta manera, desde INACAP Punta Arenas plantearon la importancia de continuar fortaleciendo la educación técnico-profesional y las alternativas de especialización, particularmente en una región donde sectores como la logística, energía, mecánica, administración, gastronomía y servicios requieren perfiles capaces de adaptarse a transformaciones productivas y tecnológicas.

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