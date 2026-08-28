En los salones de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, el director regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid, rindió a nivel regional su Cuenta Pública 2025-2026, como institución del Estado con 111 años de trayectoria, y cuyo rol es asesorar a órganos jurisdiccionales y de investigación en materias médico-legales y forenses. La entidad pública, que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó algunos indicadores y cifras relacionados con sus actividades periciales en sus cuatro áreas de trabajo: tanatología, clínica, salud mental y laboratorio, así como también el trabajo desarrollado como Red Forense a nivel regional.



Entre los avances importantes para su institución, Castro resaltó la adquisición de dos camionetas para el traslado de fallecidos, a través de un inédito proyecto financiado por el Gobierno Regional, el cual busca ser replicado por parte de otras direcciones regionales.



En cuanto al trabajo regional, destacó la consolidación del Protocolo de Manejo de Fallecidos en la Provincia de Tierra del Fuego: “Este nos ha permitido desarrollar, de manera mucho más rápida, con apoyo de instituciones presentes en dicho territorio, las labores de levantamiento y, además, poder desarrollar conservación transitoria de fallecidos, mientras se coordina, ya sea el traslado de los fallecidos a Punta Arenas, cuando son personas que no habitan habitualmente en ese territorio, o cuando, por las características del caso, es necesario hacer otro tipo de análisis, como también aquellos peritajes que sí se hacen en la unidad básica forense dependiente de la municipalidad de Porvenir”.



La toma de alcoholemias (1.235 en 2025) aumentó en un 2,5% más respecto al año anterior, y registrando un aumento del 32% al 35% de casos positivos a estos análisis. “Dada la cantidad, se visualiza un incremento de eventos en donde pudiese haber consumo de alcohol u otras drogas, principalmente asociados a estos hechos de tránsito”, esbozó. Disponen de cuatro establecimientos asistenciales en Punta Arenas, además de uno en cada capital provincial restante y una ambulancia que tiene Senda destinada para este tipo de controles, tomas de muestras que llegan finalmente al SML para poder hacer los análisis correspondientes.



Al formar parte de una macrozona austral, que parte desde la Región de los Lagos, trabajan en un proyecto para poder generar laboratorios de toxicología, actualmente con sede equipada en Puerto Montt, de manera de no depender de Santiago o de otras regiones distantes.



Igualmente, en genética forense asociada a investigaciones para establecer la identidad de fallecidos, desarrollan un trabajo bastante coordinado con Concepción y Valparaíso, que prestan apoyo en este tipo de exámenes, sin descartar a futuro poder contar con todos los laboratorios requeridos.



En el Área de Tanatología, durante 2025 realizaron un total de 162 autopsias, provenientes desde las distintas comunas de la Región: 114 desde Punta Arenas, 4 desde San Gregorio, 20 desde Puerto Natales, 2 desde Cabo de Hornos, 8 desde Porvenir, desde Río Verde, 5 desde Torres del Paine, 2 desde Laguna Blanca, 2 desde Primavera y 4 desde Timaukel. Dentro de las causas de muerte, los fallecimientos por suicidio han experimentado un sostenido incremento, representando la segunda causa de defunción dentro de este campo pericial, y la primera dentro de las muertes violentas.



Finalmente, remarcó el aporte en materia académica que representó el Segundo Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia, con el apoyo de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile e INDH. Para este año, en materia de vinculación con el medio remarcó además su interés como SML para poder ofrecer a la comunidad un primer ciclo de cine forense en Punta Arenas.



Por su parte, Cristóbal Fernández, Seremi de Justicia y DD.HH., destacó el aporte fundamental del SML como organismo forense y contraparte técnica del sistema de justicia, a través de distintos procedimientos periciales como análisis de ADN, exámenes toxicológicos, pericias psicológicas y psiquiátricas y de tanatología forense. Al respecto, valoró el altísimo nivel de su desempeño técnico y profesional, en respuesta a la tragedia ocurrida el año pasado en el Parque Nacional Torres del Paine, remarcando que “tenemos una red forense a nivel regional que nos permite llegar a todas las provincias de la región, así que estamos muy contentos hoy de participar de la cuenta pública del señor director regional del Servicio Médico Legal”.



A nivel regional, el Servicio Médico Legal dispone de una planta funcionaria de 22 personas.

