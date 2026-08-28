SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE FISCALIZACIÓN URGENTE E INFORME TÉCNICO POR SEVERAS IRREGULARIDADES EN LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES

Frente a denuncias públicas que dan cuenta de graves deficiencias e irregularidades en el funcionamiento de la Escuela Santiago Bueras de Puerto Natales, el senador Karim Bianchi presentó un oficio dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y a la Superintendencia de Educación, requiriendo su rápida intervención y la elaboración de un informe técnico exhaustivo.





​El legislador enfatizó que los antecedentes conocidos exponen un escenario de desprotección que compromete el desarrollo pedagógico, vulnerando el derecho de los estudiantes a formarse en un entorno seguro y las condiciones laborales del personal docente y asistentes de la educación.





"Cuando está en juego la protección de nuestros estudiantes, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ni postergar la fiscalización; se debe actuar con absoluta celeridad frente a cualquier falla en la infraestructura o la convivencia escolar", sostuvo el parlamentario.





​A través del documento remitido, Bianchi solicitó formalmente a las autoridades competentes ​informes detallando si existen denuncias formales o investigaciones de oficio instruidas respecto a la Escuela Santiago Bueras; copia íntegra de las fiscalizaciones e inspecciones en terreno realizadas a la fecha y el detalle de planes de contingencia y reparación para subsanar los problemas y asegurar la continuidad de las clases.

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​El Senador fundamentó el requerimiento en el marco de la Ley N° 20.529 que faculta a la Superintendencia de Educación a fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa educacional y el principio del interés superior de la niñez consagrado en la Ley N° 21.430, con el objetivo de garantizar soluciones inmediatas para esta comunidad educativa.