28 de agosto de 2026
SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE FISCALIZACIÓN URGENTE E INFORME TÉCNICO POR SEVERAS IRREGULARIDADES EN LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES
El parlamentario por la Región de Magallanes ofició a la Seremi de Educación y a la Superintendencia del ramo para exigir inspecciones en terreno, sanciones y medidas de contingencia inmediatas que resguarden a la comunidad educativa.
GOBIERNO ANUNCIA EL CUARTO PAGO DEL CUPÓN "PESCA ARTESANAL": MAGALLANES SUPERA LOS $78 MILLONES EN APOYOS DIRECTOS PARA ENFRENTAR EL ALZA DEL COMBUSTIBLE
A través del plan "Chile Sale Adelante", el Estado mantiene un despliegue económico directo al bolsillo de las familias del mar. En la región, durante el mes de agosto se habilitaron 258 embarcaciones, alcanzando un acumulado de 787 beneficios entregados para asegurar la continuidad productiva en cuatro comunas magallánicas.
A través del plan "Chile Sale Adelante", el Estado mantiene un despliegue económico directo al bolsillo de las familias del mar. En la región, durante el mes de agosto se habilitaron 258 embarcaciones, alcanzando un acumulado de 787 beneficios entregados para asegurar la continuidad productiva en cuatro comunas magallánicas.