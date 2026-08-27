LOS NIÑOS Y NIÑAS FUERON PROTAGONISTAS EN FERIA EDUCACIONAL DE SALUD

Una tarde entretenida, llena de sorpresas y juegos vivieron las familias, pero muy especialmente los niños y niñas que participaron de la tercera versión de la Feria Educacional de Salud, en Mall Espacio Urbano; actividad organizada por el Servicio de Salud Magallanes, con colaboración de SEREMI de Salud y establecimientos de Atención Primaria de Salud APS de Punta Arenas.



La jornada, contextualizada en la conmemoración del Mes de la Niñez, permitió a los funcionarios/as de salud, promover a padres y cuidadores presentes de manera cercana y lúdica, el bienestar de los menores, su desarrollo integral y los estilos de vida saludables durante la infancia.



“Este es un espacio destinado a la educación, prevención y promoción de la salud de los niños, lo que es importante por el rol que juegan las familias, los padres, los cuidadores, precisamente sobre como contribuimos a la salud de los niños. Esta feria busca entregar herramientas a través de distintos stands, abordando desde lactancia, circuito motor, estimulación temprana, odontología y salud mental”, indicó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes.



La feria, altamente valorada por los asistentes, forma parte del trabajo asociativo que desarrollan los equipos de salud para acercar la promoción y la prevención a la comunidad, de acuerdo a lo informado por Constanza Lecaros, referente Programa Infancia del Servicio de Salud Magallanes.



“Buscamos potenciar el calendario de salud infantil, promoviendo que las familias lleven a sus niños a control porque las atenciones que van a recibir son de un equipo multidisciplinario, el seguimiento que se realiza es desde la gestación a los 9 años y es muy importante para poder identificar factores de riesgo y factores protectores en ellos”, indicó la profesional.



Brayan Cruz, participó junto a sus dos hijos en la feria, destacando su oferta y que la participación fuese gratuita. “A veces es difícil traer para algunas personas a los hijos al mall, y acá le dan regalos, los incentivan y es muy bueno; imagínese mis hijos están con sueño, pero aún están aquí dándole al dibujo, me parece muy bien”, indicó.



Opinión similar tuvo Dania Triviños. “Es una excelente actividad acá en el mall, las actividades están muy entretenidas y aciertan y motivan a los niños para venir y tener una tarde de acogida con los papas. Hay un stand con muchos juegos interactivos, con sensaciones de textura, motiva harto al juego, el aprender a lavarse los dientes, juegos de destreza, todos aportan a distintas edades”, enfatizó.





