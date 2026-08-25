ESTUDIANTES TURISMO SOSTENIBLE DE LA UMAG PLANTAN 1.000 ÁRBOLES PARA REFORESTAR ENTORNO DE TORRES DEL PAINE

Estudiantes de Turismo Sostenible de la Universidad de Magallanes (UMAG) participaron en una salida académica a Reserva Las Torres, donde fueron parte de una jornada de restauración ecológica que contempló la plantación de aproximadamente 1.000 ejemplares de lenga en el sector Tauri Chico, en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine.

La actividad desarrollada durante el primer semestre, contó con el apoyo de Reserva Las Torres, a través de Las Torres Conservancy, y reunió a estudiantes y al cuerpo de guardaparques de sendero, quienes trabajaron conjuntamente en la plantación de los árboles, distribuidos en 10 núcleos.

La jornada permitió a los estudiantes involucrarse directamente en una acción concreta de conservación y conocer en terreno los procesos asociados a la restauración ecológica, fortaleciendo la comprensión de la relación entre turismo sostenible, protección de los ecosistemas y desarrollo responsable de los territorios.

La salida académica fue desarrollada de manera integrada por las asignaturas Fundamentos de Turismo, Sostenibilidad Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Terreno Integrado III, permitiendo complementar los aprendizajes desde distintas perspectivas.

En el marco de Sostenibilidad Ética y RSE, los estudiantes pudieron analizar las dimensiones ambientales, sociales y turísticas de la restauración ecológica, además de conocer las técnicas, recursos y actores involucrados en este tipo de iniciativas.

Por su parte, Fundamentos de Turismo permitió observar directamente el funcionamiento de un espacio turístico inserto en un área protegida, identificando atractivos, infraestructura, usos del territorio y las relaciones entre actividad turística y conservación.

Para Nelson Bahamonde, biólogo especialista en ecosistemas subantárticos y docente de la carrera, este tipo de experiencias constituye un elemento diferenciador en la formación de los estudiantes.

"No hay otras instituciones que impartan turismo que presenten a sus alumnos todas o la mayor parte de las variantes en turismo: guía, refugios, hoteles, cabalgatas, ONG, trekking, conservación, y menos en Torres del Paine. Y menos aún participar en acciones concretas de conservación. Esto eleva el nivel de desarrollo de las competencias que esperamos que tengan nuestros estudiantes", destacó.

El académico agregó que el impacto de estas experiencias trasciende los aprendizajes técnicos, generando una transformación personal y profesional en los estudiantes.

"Para ellos fue una experiencia enriquecedora. Cuando uno los ve al iniciar, no son los mismos al terminar. Agradecen mucho y se nota que es sincero; es hasta emocionante. Cuando suben a Base Torres ocurre lo mismo", señaló Bahamonde.

En este sentido, el docente enfatizó que la experiencia en Torres del Paine representa mucho más que una visita a uno de los principales destinos turísticos de Chile.

"Quien visite Torres del Paine lo sabe y eso es lo que van a visitar. Nuestros alumnos van más que a eso: van a desarrollar una experiencia y un hito en su vida y carrera", afirmó.

La experiencia también contempló el levantamiento de información, fotografías y registros audiovisuales para Terreno Integrado III, insumos que serán utilizados posteriormente en la elaboración de una página web y un video promocional sobre la experiencia.

Estos productos buscan comunicar los atributos del territorio y relevar la relación entre turismo, conservación y sostenibilidad, a partir de la experiencia directa de los estudiantes.

La actividad se enmarca en una colaboración de aproximadamente una década entre Reserva Las Torres y la formación académica, que ha permitido desarrollar experiencias prácticas en un territorio de alto valor natural y turístico.

De esta manera, la plantación de aproximadamente 1.000 ejemplares de lenga se convirtió en una instancia que vinculó aprendizaje y acción concreta, permitiendo a los futuros profesionales del Turismo Sostenible conocer los desafíos de desarrollar una actividad turística compatible con la conservación y restauración de los ecosistemas en el entorno de Torres del Paine.