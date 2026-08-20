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20 de agosto de 2026

SANTO TOMÁS OTORGA BECA DEPORTISTA DESTACADO A CINCO ESTUDIANTES

​El reconocimiento permitirá aliviar el costo de su arancel y continuar compatibilizando el deporte con la formación profesional.

BECADOS DEPORTIVOS SANTO TOMÁS

En una ceremonia de reconocimiento en la Biblioteca de la sede Mejicana 665 de Santo Tomás Punta Arenas, cinco estudiantes fueron distinguidos con la Beca Deportista Destacado, un beneficio institucional que reconoce la trayectoria deportiva de quienes, además de destacar en sus disciplinas, cursan estudios superiores en la casa de estudios. Los estudiantes que obtuvieron este beneficio fueron los estudiantes de la carrera de Técnico en Deportes Diana Núñez Núñez practicante de fisicoculturismo y Matías Vargas Brandon, futbolista. Los estudiantes de preparador Físico: Matías Morales practicante de esgrima y Natacha Cid Pardo, nadadora, y, por último, Matías Ruiz Saldivia bailarín de break dance y estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas.

 
Natacha Cid Pardo, quien actualmente se desempeña como profesora en el Club Patagonia, lleva seis años dedicada a la natación. Para ella, la noticia de la beca representó una gran alegría y un respaldo económico fundamental para sostener sus estudios, además de una confirmación de que el esfuerzo invertido en el deporte y el trabajo vale la pena. La estudiante de Preparador Físico contó que su experiencia como nadadora y como profesora de natación la impulsó a formalizar sus conocimientos. "Elegí la carrera para tener el respaldo técnico y el título profesional que exige un club, permitiéndome así optar a mejores oportunidades y mejorar mi remuneración", señaló.

 
Por otro lado, Diana Núñez Núñez, estudiante de Técnico en Deportes y practicante de fisicoculturismo desde hace tres años —y ex atleta competitiva de atletismo—, reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, ya que se trató de un trámite contra el tiempo y no tenía muchas expectativas, considerando que su disciplina es menos conocida frente a otros deportes colectivos. "Es un apoyo importante para solventar mis estudios", afirmó, destacando además que su carrera le entrega herramientas para comprender de mejor forma sus entrenamientos, planificación, competencias y la prevención y tratamiento de lesiones.

 
Por su parte, Matías Ruiz Saldivia, estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas y bailarín de break dance desde octubre de 2022, relató que la espera por los resultados lo hizo pensar que no obtendría el beneficio, por lo que la noticia fue una mezcla de alegría y alivio, ya que le permitirá rebajar el costo del arancel de sus estudios. El joven bailarín reconoció que compatibilizar el breaking con sus clases no es sencillo, pues sus entrenamientos coinciden con sus horarios académicos, por lo que debe concentrar gran parte de su preparación los fines de semana.

 
Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás Punta Arenas, explicó que la Beca Deportista Destacado es un beneficio al que se postula y que es asignado por un comité interno de la institución, en base a los antecedentes deportivos de cada postulante y a los cupos disponibles en cada sede. “El beneficio consiste en una rebaja porcentual del arancel y está dirigido a estudiantes de carreras de pregrado que acrediten la condición de deportista de alto rendimiento con figuración regional, nacional o internacional, además de haber postulado al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Según detalló Torres, la beca puede cubrir entre un 50% y un 100% del saldo del arancel, una vez aplicadas otras becas y ayudas externas.

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