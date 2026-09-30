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30 de septiembre de 2026

NUEVA FERIA DE DISCOS DE VINILO REUNIRÁ A COLECCIONISTAS EN LA POBLACIÓN MAURICIO BRAUN

​La Agrupación Melómano Magallánico realizará una nueva jornada de intercambio y venta de formatos físicos musicales con entrada liberada para la comunidad.

MUESTRA MELÓMANO MAGALLÁNICO

La Agrupación Melómano Magallánico invita a los amantes de la música a una nueva jornada dedicada a los discos de vinilo y formatos físicos. El encuentro se llevará a cabo este sábado 3 de octubre, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos Mauricio Braun, ubicada en Avenida España N° 0352, esquina José Robert.

Durante el evento, los asistentes podrán encontrar una variada oferta de discos long play y singles, junto a discos compactos, casetes, DVD y VHS. Además, el espacio contará con tornamesas, artículos de colección y presentaciones de DJs que musicalizarán la jornada en vivo.

La organización destaca que este evento familiar, con más de una década de trayectoria en la región, mantiene un fuerte enfoque colaborativo. Las personas tienen la posibilidad de llevar sus discos repetidos o que ya no utilizan para intercambiarlos con otros coleccionistas y renovar sus catálogos.


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