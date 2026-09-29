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29 de septiembre de 2026

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PREPARA JORNADA EDUCATIVA POR EL MES DE LA SALUD BUCAL ESTE SÁBADO 3 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

josepalmasaludbucal

En el marco del Mes de la Salud Bucal, el Servicio de Salud Magallanes reforzó el llamado a la prevención y al cuidado odontológico durante todo el ciclo vital. Así lo destacó esta mañana en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones José Palma, referente odontológico de la Subdirección de Gestión Asistencial, quien relevó la importancia de comprender la salud bucal como parte de la salud integral de las personas.

Como parte de las actividades de octubre, este sábado 3 de octubre se realizará una jornada educativa en el segundo piso del Mall Espacio Urbano Pionero, en Punta Arenas. La iniciativa contará con stands informativos, actividades para niños, niñas y adultos, además de premios para las familias participantes. La jornada también tendrá la participación de referentes de otras áreas del Servicio de Salud, incluyendo infancia y salud cardiovascular, con el objetivo de abordar la prevención desde una perspectiva integral.

Palma recordó que la atención odontológica comienza en la Atención Primaria de Salud, a través de Cesfam, Cecosf y postas rurales, desde donde los usuarios pueden acceder a distintas prestaciones y, cuando corresponde, ser derivados a especialidades en el Hospital Clínico de Magallanes o el Hospital de Natales. Entre las recomendaciones entregadas se encuentra mantener un adecuado cepillado, utilizar cepillos suaves o extra suaves, pasta dental con flúor y seda dental, además de consultar a profesionales antes de incorporar determinados enjuagues bucales.

El especialista también llamó a estar atentos a señales de alerta como sangrado de encías, movilidad de dientes o lesiones y úlceras en la boca que persistan por más de 15 días, situaciones que requieren evaluación odontológica. La programación del Mes de la Salud Bucal contempla actividades en Punta Arenas, Natales y Porvenir, buscando fortalecer la educación y prevención en la comunidad regional.



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