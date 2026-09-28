ANDRÉS MONTERO DESTACA REACTIVACIÓN COMERCIAL CON LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS Y LLAMA A POTENCIAR EL TURISMO EN MAGALLANES

Diversos aspectos relacionados con el desarrollo económico de Magallanes, la reactivación del intercambio comercial con las Islas Falkland/Malvinas, el potencial turístico de la región y la necesidad de fortalecer la infraestructura local fueron abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participó el presidente del Consejo Empresarial Chile-España, Andrés Montero.

La conversación se produjo en el contexto de la visita a Punta Arenas de una delegación de empresarios de las Islas Falkland/Malvinas, instancia que Montero vinculó principalmente con la posibilidad de retomar un intercambio comercial que, según explicó, históricamente había existido entre ambos territorios.

El empresario sostuvo que, si bien el volumen de este intercambio es acotado en términos nacionales, para Punta Arenas representa una oportunidad concreta de reactivar relaciones comerciales que habían quedado interrumpidas.







“Lo que es relevante es que estamos reafirmando el libre comercio. Punta Arenas con las islas Falkland interrumpió su comercio en los últimos años y por razones que no correspondían, digamos, siempre hubo intercambio entre las islas y Punta Arenas desde muchos años atrás y esta era la oportunidad de poder reiniciarlo”, señaló.



En esa línea, Montero planteó que la llegada de empresarios de las islas constituye una oportunidad para que productos y servicios de la región vuelvan a posicionarse en ese mercado.







“Esto es una cosa tan sencilla como que hay unos señores que están ahí cerca que quieren comprar cosas en Punta Arenas y no se les dejaba hacer y eso es lo que se va a hacer ahora”, afirmó.



Entre los ejemplos mencionados durante la entrevista, apuntó a productos alimentarios y bebidas, señalando que existe una posibilidad de ampliar la oferta proveniente desde Magallanes hacia las islas.







“Si en Punta Arenas producimos cerveza y a los isleños les gusta la cerveza, ¿cómo no le vamos a vender cerveza? El ridículo que no les vendamos cerveza y el vino tiene que venir de aquí, no de Inglaterra”, expresó.





Turismo como eje de desarrollo



Otro de los principales puntos planteados por Montero fue el potencial turístico de Magallanes. En ese sentido, sostuvo que la región cuenta con condiciones naturales que podrían permitir ampliar y diversificar su oferta, incorporando ámbitos como el turismo de aventura, deportivo, antártico y asociado a la observación de flora y fauna.







“Yo creo que el futuro de la región es el turismo”, afirmó durante la conversación, agregando que el escenario internacional podría abrir nuevas oportunidades para destinos como Magallanes.



El empresario también planteó la posibilidad de desarrollar actividades deportivas de carácter internacional que permitan conectar distintos territorios australes.







“Hay unas carreras muy bonitas ahora en Torres del Paine. ¿Hay otras en Navarino y por qué no hacer otra en las islas Falkland/Malvinas? Entonces que vengan los europeos a correr a una, después vengan a correr a la otra. Y saquémosle mucho partido a nuestras bellezas naturales y seamos inteligentes”, manifestó.



Montero vinculó además estas oportunidades con la necesidad de respetar los tratados y acuerdos existentes, planteando que el desarrollo económico debe desenvolverse dentro de un marco de relaciones internacionales y comerciales.



Infraestructura portuaria y oportunidades de inversión



Durante la entrevista también se abordó la infraestructura de Punta Arenas y su importancia estratégica para el desarrollo económico y turístico.

En particular, Montero sostuvo que la ciudad requiere fortalecer su infraestructura portuaria para responder tanto a las necesidades de conectividad marítima como al crecimiento de la actividad turística y empresarial.







“Está claro de que Punta Arenas adolece de infraestructura portuaria. Es impresentable que en esta zona de nuestro país no tengamos puertos importantes, no solo que tengan que ver con poder atender naves de la Armada, sino que también recibir cruceros y tener una infraestructura como se merece esta ciudad”, sostuvo.



El empresario también destacó la posición histórica de Punta Arenas como punto de tránsito marítimo y planteó la posibilidad de recuperar parte de esa relevancia en el escenario actual.

Junto con ello, llamó a generar condiciones para atraer inversión y aumentar la actividad económica regional, señalando que Magallanes necesita ampliar sus vínculos con empresas y empresarios provenientes de otras zonas del país.







“Es una región que requiere inversión. Y requiere que haya más población y para eso hay que hacer sociedades con otros”, señaló.





Segundo encuentro empresarial reunirá a empresarios de distintas áreas



Otro de los anuncios abordados durante la conversación fue la realización del segundo encuentro empresarial, programado entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, iniciativa que, de acuerdo con Montero, busca consolidarse como una actividad anual.

El organizador indicó que ya existirían más de 100 empresarios inscritos y estimó que la cifra podría alcanzar aproximadamente las 150 personas provenientes de distintos rubros.

La agenda contempla la participación de autoridades nacionales y regionales, además de representantes del sector privado y diversas actividades vinculadas a la economía local.

Según explicó Montero, entre los invitados se encuentran el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, el comandante en jefe del Ejército y la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

También se contemplan paneles relacionados con turismo, ganadería y energía, además de visitas a empresas regionales y actividades destinadas a conocer proyectos y sectores productivos de Magallanes.







“Queremos hacer un encuentro anual y ya está contemplado”, afirmó Montero.



El programa comenzaría el 29 de noviembre con una misa en la Catedral de Punta Arenas, seguida de una recepción vinculada al sector salmonero. Posteriormente, el lunes se desarrollaría la jornada principal en el Centro Cultural, con participación de autoridades y paneles temáticos, mientras que martes y miércoles estarían destinados principalmente a visitas empresariales.



Literatura y emprendimiento



La conversación también tuvo un espacio para abordar la faceta de Montero como escritor y columnista. El empresario comentó que ha continuado publicando columnas de opinión tanto en Chile como en España y que se aproxima a las 500 publicaciones.

Durante la entrevista presentó sus dos trabajos más recientes: “Relatos de 6 décadas”, donde reúne historias vinculadas a distintas experiencias personales y profesionales, y “Empresas, personas y realidad”, publicación orientada principalmente a emprendedores.

Sobre este último libro, explicó que busca entregar recomendaciones prácticas a quienes comienzan un proyecto empresarial, a partir de su experiencia profesional de más de cuatro décadas.







“Es una suerte de manual para emprendedores en un lenguaje aterrizado, no es un paper económico complejo, sino que son las vivencias de alguien como yo, que ha trabajado más de 40 años y que puede decirle a los jóvenes cómo deben hacerse algunas cosas”, explicó.



Finalmente, Montero cerró la conversación destacando la importancia de mantener buenas relaciones con los países vecinos y particularmente con Argentina, subrayando que los vínculos económicos y comerciales deben desarrollarse dentro del respeto a los acuerdos existentes.







“Debemos llevarnos bien con los vecinos. Es muy importante, sobre todo esta región que está tan cerca de otras ciudades, pero todo esto debe ser dentro de un marco de respeto a los tratados firmados y acordados. Esa es la manera de convivir en paz”, concluyó.



