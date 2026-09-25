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25 de septiembre de 2026

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LLAMA A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS DEL MUELLE PRAT

La Empresa Portuaria Austral (EPA Austral) invita a participar en el proceso de licitación pública para la ejecución del proyecto “Construcción Nuevo Terminal de Pasajeros Muelle Prat, Punta Arenas”.

epaaustral

​El proceso considera la contratación del *diseño de detalle y la ejecución de las obras civiles* para el nuevo Terminal de Pasajeros de cruceros, ubicado en el recinto portuario Muelle Prat, incluyendo su confluencia con el borde costero adyacente.

El contrato será bajo la modalidad de *suma alzada, pago contra recepción y llave en mano (EPC), y contará con financiamiento proveniente de **recursos FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena*.

Las empresas interesadas podrán solicitar gratuitamente los antecedentes de la licitación entre el *28 de septiembre y el 9 de octubre de 2026, hasta las 23:59 horas, a través del correo electrónico *[[email protected]](mailto:[email protected])**.

Entre las principales fechas del proceso se encuentran:

* *Plazo para consultas:* hasta las 18:00 horas del 27 de octubre de 2026.
* *Plazo para respuestas:* hasta las 18:00 horas del 10 de noviembre de 2026.
* *Recepción de ofertas:* hasta las 15:00 horas del 18 de noviembre de 2026, de manera presencial en las oficinas de EPA Austral.
* *Apertura de ofertas:* 18 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas, de manera presencial y posterior a la recepción de las propuestas.

Cabe señalar que solo podrán presentar ofertas las *empresas, personas jurídicas o consorcios* que hayan solicitado formalmente las Bases de Licitación dentro del plazo establecido y que cumplan con la inscripción vigente en el *Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP)* y con los demás requisitos señalados en las Bases.

La información y antecedentes del proceso estarán disponibles de acuerdo con los plazos establecidos en la licitación.

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