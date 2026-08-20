ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN MAGALLANES: TERRENO YA FUE ENTREGADO Y COMIENZAN ESTUDIOS PARA SU FUTURA CONSTRUCCIÓN

La construcción de una Escuela de Formación de Carabineros en Magallanes continúa avanzando en distintas etapas, luego de que Bienes Nacionales entregara provisoriamente por seis meses —con posibilidad de prórroga por otros seis meses— el terreno ubicado en el sector Río de los Ciervos, espacio donde se proyecta levantar la futura infraestructura policial.

Así lo informó esta mañana el jefe de la XII Zona de Carabineros Magallanes y Antártica Chilena, general Marco Antonio Alvarado Díaz, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que detalló los avances del proyecto y las gestiones que actualmente desarrolla la institución para concretar tanto la escuela definitiva como una alternativa provisoria.

“Estos proyectos son de largo aliento, no son proyectos que se generen en un periodo corto de tiempo, sino que hay etapas que son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo”, explicó el jefe policial, remarcando que antes de iniciar una construcción se requiere definir el terreno, realizar los estudios técnicos y asegurar los recursos necesarios.

En ese contexto, Alvarado confirmó que el terreno de Río de los Ciervos ya cuenta con una entrega provisoria que permitirá comenzar con los estudios requeridos. “La semana pasada se nos hizo llegar el documento en el cual se nos está entregando en forma provisoria por seis meses el espacio físico donde está el terreno emplazado Río de los Ciervos”, señaló.

De acuerdo con el general, esta autorización permitirá avanzar en los estudios de suelo y otros levantamientos técnicos indispensables para determinar las condiciones del terreno. Si bien sostuvo que Carabineros considera que el lugar reúne las condiciones necesarias, será precisamente el proceso de evaluación el que permitirá determinar su idoneidad definitiva.

“Eso no quiere decir que por otro lado nosotros nos hemos ido avanzando y yo le puedo comentar que nosotros ya fuimos a visitar en su oportunidad el diseño de la Escuela de Formación de Carabineros de Concepción”, indicó.

El modelo utilizado en Concepción es considerado como referencia para el proyecto regional, aunque deberá incorporar eventuales modificaciones asociadas a las condiciones climáticas y características propias de Magallanes. Para Alvarado, el diseño base ya se encuentra definido y el trabajo actual apunta a avanzar en las diferentes etapas necesarias para concretarlo.

Buscan escuela provisoria para 90 alumnos

Paralelamente al proyecto definitivo, Carabineros comenzó la búsqueda de un recinto que pueda funcionar como escuela provisoria en la región. La iniciativa busca permitir que los primeros alumnos puedan comenzar su proceso formativo en Magallanes mientras continúa la planificación, diseño y construcción de la infraestructura permanente.

El jefe de zona explicó que el establecimiento provisorio debería permitir albergar a alumnos bajo régimen de internado y contar con salas de clases, espacios de entrenamiento, patios de formación, dormitorios, baños y duchas, entre otras condiciones.

“Estamos buscando una instalación que nos permita tener eso, 90 alumnos en régimen de internado con habitabilidad, con baños para 90 alumnos, duchas para 90 alumnos y estamos en esa etapa”, detalló.

La experiencia de una escuela provisoria ya está siendo aplicada en otra zona del país. Según explicó Alvarado, recientemente se inauguró un recinto de estas características en Ñuble, donde 90 alumnos iniciaron su formación policial mientras se avanza en la construcción de una infraestructura definitiva.

La alternativa regional también cuenta con autorización de la Dirección General de Carabineros para continuar con las gestiones. “Nuestro general director también, de alguna otra forma, me autorizó para poder empezar a ver alguna escuela provisoria mientras seguimos avanzando con la otra escuela”, afirmó.

La escuela definitiva contempla 120 alumnos

Uno de los aspectos que el general Alvarado quiso precisar es que la capacidad proyectada para la Escuela de Formación definitiva será superior a la considerada para el recinto transitorio.

“La escuela de formación nueva que se está proyectando, la construcción, va a ser para 120 alumnos”, aclaró.

En cambio, la escuela provisoria tendría inicialmente una capacidad de 90 estudiantes, aunque Carabineros espera encontrar un recinto que eventualmente permita ampliar ese número.

La proyección institucional considera que, de los 120 alumnos que podrían formarse en la futura escuela, aproximadamente 35 permanecerían posteriormente en Magallanes. Sin embargo, Alvarado enfatizó que el objetivo de la institución no es formar exclusivamente funcionarios para la región.

“Los carabineros no somos de Magallanes. Los carabineros somos Carabineros de Chile y el objetivo de esto es formar carabineros en Magallanes para Chile”, sostuvo.

La instalación de la escuela también permitiría que los estudiantes desarrollen parte importante de su práctica profesional en la región. El general explicó que el cuarto semestre contempla precisamente esta etapa, por lo que los alumnos podrían desempeñarse en distintas comunas de Magallanes, dependiendo de las capacidades de alojamiento y de las necesidades institucionales.

“Esos 90 alumnos van a estar haciendo práctica profesional en la región de Magallanes y ahí nosotros los distribuiremos en Natales, en Porvenir, en Puerto Williams, dependiendo de las capacidades de alojamiento y obviamente la mayor cantidad va a estar aquí en Punta Arenas”, señaló.

Vinculación con profesionales y universidades de la región

La futura escuela no solo contempla la formación policial, sino también una estructura administrativa y académica que podría generar nuevos espacios de vinculación con instituciones regionales.

Según explicó el jefe de zona, una escuela de estas características requiere alrededor de 25 funcionarios adicionales para labores de dirección, instrucción, administración y apoyo.

A esto se suma la posibilidad de incorporar profesionales de Magallanes en distintas áreas académicas. “Los profesores van a ser lo más probable que sean personas contratadas, obviamente, de aquí, de la región, profesionales de la región, que por lo demás aquí hay brillantes y excelentes profesionales”, afirmó.

Alvarado también destacó la posibilidad de establecer vínculos con la Universidad de Magallanes y otros institutos profesionales, planteando que la escuela podría convertirse en un espacio de interacción académica y territorial.

“Esto también genera un círculo virtuoso cercano porque obviamente uno tiene que abastecer una cantidad importante de cosas tan básicas como, por ejemplo, el desayuno, el pan, suministrar verdura, etcétera, etcétera, que corresponden también para el desarrollo económico de un lugar como es la región de Magallanes”, agregó.

Una oportunidad para jóvenes magallánicos

Otro de los elementos destacados durante la entrevista fue el impacto que tendría la instalación de una escuela de formación en el acceso de jóvenes de la región a la institución.

El general Alvarado reconoció que para algunos postulantes los costos asociados a trasladarse fuera de Magallanes pueden constituir una dificultad, por lo que contar con una alternativa formativa en el territorio permitiría reducir esa barrera.

“Esto también entrega una oportunidad académica y de desarrollo profesional y personal a un ciudadano magallánico”, señaló.

En ese sentido, recordó que existen distintos períodos de postulación y que los jóvenes interesados pueden participar del proceso correspondiente para eventualmente realizar su formación en la región.

“Le da una posibilidad académica también a un joven magallánico de poder formarse sin la necesidad de salir de la región inicialmente”, sostuvo.

El general resumió esta visión bajo un concepto que, según dijo, representa el propósito del proyecto: “Formar carabineros en Magallanes para Chile”.

Nuevas obras y equipamiento policial

Durante la conversación, Alvarado también abordó el proceso de modernización de la infraestructura y las capacidades operativas de Carabineros en la región.

En esa línea, informó que la construcción de la Primera Comisaría de Punta Arenas registra un 97% de avance, por lo que próximamente se espera concretar su entrega a la comunidad.

Asimismo, confirmó que la Segunda Comisaría de Puerto Natales será demolida para dar paso a un nuevo edificio de cuatro pisos.

A esto se suman los avances en infraestructura fronteriza, particularmente en los complejos de Dorotea y Casas Viejas, proyectos que, según señaló, podrían ser entregados hacia fines de año.

“Nos estamos preparando, la institución tiene que adelantarse, prepararse para poder enfrentar cualquier fenómeno criminal que pueda llegar a la región”, manifestó.

El jefe policial recalcó que la estrategia institucional apunta a anticiparse a eventuales cambios en los fenómenos delictuales y fortalecer las capacidades antes de que las nuevas problemáticas se instalen en el territorio.

“No podemos esperar que estén los fenómenos criminales encima para empezar a tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones ahora para que después tengamos todas las capacidades”, afirmó.

Finalmente, Alvarado valoró el trabajo de los funcionarios desplegados en las distintas localidades de Magallanes y aseguró que la institución continuará trabajando para mantener los actuales estándares de seguridad regional.

“Yo siempre lo digo: uno se siente orgulloso cuando se están haciendo las cosas y se están haciendo las cosas bien, convencido de que nuestro trabajo le entrega tranquilidad a la comunidad y vamos a seguir trabajando día a día, 24/7, para que ese estándar de seguridad se mantenga en la región”, concluyó.





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