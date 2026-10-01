UMAG PREPARA NACIONAL UNIVERSITARIO DE FUTSAL CON 26 PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE TODO CHILE

La Universidad de Magallanes será sede del Nacional Universitario de Futsal, competencia que se desarrollará entre el 4 y el 9 de octubre y que reunirá a selecciones universitarias provenientes de distintas regiones del país. La información fue entregada esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, por integrantes del Área de Deportes y Vida Saludable de la UMAG y el capitán de la selección universitaria.

El campeonato contempla la participación de instituciones provenientes de diferentes zonas de Chile, incluyendo universidades de Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Santiago, Biobío, Maule y La Araucanía, además de la representación local de la Universidad de Magallanes. En total, la programación considera 26 partidos durante las distintas jornadas de competencia.

La jornada inaugural se realizará el domingo 4 de octubre en el Polideportivo 18, recinto que recibirá los primeros encuentros del certamen. A partir del 5 y hasta el 9 de octubre, los partidos se trasladarán al gimnasio del Instituto Nacional de Deportes (IND), donde continuará la competencia hasta definir a los equipos que disputarán las instancias finales.

Las primeras jornadas comenzarán desde las 09:00 horas, mientras que durante el desarrollo del torneo se avanzará desde la fase grupal hacia los cuartos de final, semifinales y final, concentrando progresivamente a los equipos clasificados.

Uno de los aspectos destacados por la organización es que el ingreso será completamente gratuito, por lo que no será necesario adquirir entradas ni contar con tickets previamente. De esta manera, la comunidad podrá asistir directamente a los recintos deportivos para presenciar los encuentros y acompañar a la selección de la UMAG.

Durante la conversación también se puso en valor la tradición que existe en Magallanes en torno al Futsal, disciplina que cuenta con desarrollo desde las categorías escolares y que permite que muchos jugadores lleguen a la etapa universitaria con años de experiencia en competencias bajo techo y espacios reducidos.

Desde la UMAG también destacaron el proceso que ha desarrollado su selección durante los últimos años en competencias nacionales, señalando que la realización del campeonato en Magallanes representa una oportunidad para fortalecer la presencia del deporte universitario regional y enfrentar en condición de local a equipos provenientes de distintos puntos del país.

El torneo contará además con participación arbitral de experiencia internacional, incluyendo a Cristian Espíndola, quien posee trayectoria en competencias internacionales de Futsal y ha participado en tres mundiales de la disciplina.

De esta manera, entre el 4 y el 9 de octubre, Punta Arenas concentrará la actividad del Futsal universitario nacional, con una programación de 26 encuentros, acceso liberado y la participación de la selección de la Universidad de Magallanes como representante anfitrión.





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