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30 de septiembre de 2026

CENTRO QUEMANTA Y COSAM MIRAFLORES ANUNCIAN AGENDA DE ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

saludmental

Una serie de actividades abiertas a la comunidad se desarrollará en Punta Arenas entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. La programación fue presentada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por Jasna Kusanovic, kinesióloga del Centro Quemanta, y Carlos Rodríguez, publicista y tallerista del COSAM Miraflores.

Durante la entrevista, los profesionales abordaron el trabajo que realizan ambas instituciones y la importancia de acercar las temáticas de salud mental a la comunidad. En el caso del Centro Quemanta, se explicó que su labor está enfocada en personas con diagnóstico de demencia y sus familias, mediante un equipo multidisciplinario que incluye profesionales médicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermería, kinesiología y otras áreas.

También se destacó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a familiares y cuidadores, considerando la sobrecarga que pueden experimentar quienes cumplen labores de cuidado. Desde el centro se relevó además la importancia de consultar oportunamente ante señales de deterioro cognitivo y de mantener un vínculo permanente con los equipos de salud.

En tanto, desde el COSAM Miraflores se abordó el crecimiento que ha experimentado la demanda de atención en salud mental en la región, especialmente después de la pandemia. En este contexto, se destacó el trabajo de los equipos multidisciplinarios y la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y los recursos destinados a responder a las necesidades de la población.

Los profesionales coincidieron además en la importancia de reducir los estigmas asociados a los diagnósticos de salud mental y comprender que estas necesidades pueden presentarse durante distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.


Agenda de actividades

La programación comenzará el lunes 5 de octubre, con “Abrazo Consciente”, actividad que se realizará entre las 15:00 y las 16:30 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas. La iniciativa contempla un encuentro con la comunidad, entrega de información y un espacio destinado a promover la conversación y el vínculo social en torno a la salud mental.

El martes 6 de octubre, desde las 15:00 horas, se realizará la Expo Salud Mental, junto con una muestra comunitaria en la que se exhibirán trabajos y producciones desarrolladas por personas usuarias del COSAM Miraflores y programas asociados. La actividad busca visibilizar sus procesos de rehabilitación, creatividad y participación social.

Para el miércoles 7 de octubre está programada la Caminata por la Salud Mental, cuyo inicio está previsto para las 14:45 horas. La organización solicitó a quienes participen llegar aproximadamente a las 14:15 o 14:20 horas, con el objetivo de facilitar la coordinación de la actividad. La invitación está dirigida a usuarios, familias, funcionarios y comunidad en general, promoviendo además el uso de algún accesorio de color verde como símbolo de la jornada.

Finalmente, el jueves 8 de octubre se desarrollará un concurso de afiches sobre salud mental, dirigido principalmente a establecimientos educacionales y sus comunidades. La iniciativa busca incentivar la participación de niños, jóvenes y agentes comunitarios en la visibilización de estas temáticas.

La programación se extenderá durante los cuatro primeros días hábiles de la semana previa a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, y contempla instancias destinadas tanto a usuarios de los servicios como a la comunidad en general.



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