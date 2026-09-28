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28 de septiembre de 2026

CONDUCTOR RESULTA HERIDO DE GRAVEDAD TRAS VOLCAR CAMIONETA EN PUERTO NATALES: REGISTRÓ 1,57 G/L DE ALCOHOL

Conductor mantenía licencia suspendida

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Durante la mañana de este domingo 27 de septiembre, Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales concurrió hasta el sector de Avenida España con calle Colonia Isabel Riquelme, tras ser alertado por el volcamiento de una camioneta a un costado del camino.

El procedimiento se registró alrededor de las 8:00 horas. Al momento de la llegada del personal policial, el vehículo se encontraba sin ocupantes, debido a que el conductor había sido trasladado hasta el Hospital Local por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

En el recinto asistencial, Carabineros tomó contacto con el conductor, quien relató que habría perdido el control de la camioneta, provocando que el vehículo volcara hacia un costado de la ruta.

Producto del accidente, el hombre resultó con lesiones de carácter grave, aunque se encontraba estable y sin riesgo vital, de acuerdo con los antecedentes entregados durante el procedimiento.

Posteriormente, personal policial realizó una prueba respiratoria al conductor, la que arrojó un resultado de 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L).

Asimismo, al consultar sus antecedentes, Carabineros estableció que el conductor mantenía una suspensión provisoria de su licencia de conducir.

A raíz de estos antecedentes, el hombre fue detenido por los delitos asociados a conducción en estado de ebriedad y daños. Finalmente, quedó en calidad de apercibido, a la espera de la respectiva citación por parte de la Fiscalía Local de Puerto Natales.

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