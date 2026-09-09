OPERATIVO INTERAGENCIAL REFUERZA FISCALIZACIÓN EN PUNTA DELGADA, BAHÍA AZUL Y RUTA MARÍTIMA

​Con un despliegue simultáneo en Punta Delgada, Bahía Azul y al interior de la barcaza que conecta ambos puntos, se desarrolló durante esta jornada un operativo interagencial de fiscalización coordinado por la Seremi de Seguridad Pública, que permitió articular en terreno a policías, servicios públicos y municipios para fortalecer el control terrestre y marítimo en uno de los principales puntos de conexión de la Región de Magallanes.



La acción se enmarca en el Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, instrumento que congrega a las instituciones del Sistema de Seguridad Regional para desarrollar acciones coordinadas destinadas a contener y reducir los delitos priorizados para el periodo 2026-2027.



En esta oportunidad, el foco principal estuvo puesto en el abigeato y el control asociado al traslado de productos de origen animal, especialmente considerando el aumento de los desplazamientos y actividades propias del periodo de Fiestas Patrias. No obstante, la presencia interagencial permitió ampliar el alcance de la fiscalización y abordar distintas situaciones vinculadas a la seguridad, entre ellas el microtráfico de sustancias, contrabando, órdenes judiciales vigentes, control vehicular, fiscalización de conductores y revisión de carga nacional e internacional.



La planificación responde a una estrategia de despliegue que busca anticiparse a las dinámicas delictuales propias de cada periodo y sector. En ese sentido, si bien el abigeato adquiere especial relevancia durante las semanas asociadas a Fiestas Patrias, las acciones de control y fiscalización se mantendrán fortalecidas al menos hasta marzo, permitiendo sostener la presencia del Estado durante los meses de mayor movilidad y actividad en la zona.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer la presencia efectiva del Estado en puntos estratégicos de la región.



“La soberanía efectiva del Estado se realiza a través del accionar de las instituciones. Es por ello que hoy estamos ejecutando una fiscalización, un control interagencial, donde las unidades y las instituciones del Sistema de Seguridad Regional se articulan junto a otras instituciones que son contribuyentes, como el Servicio de Impuestos Internos, el SAG y las policías, para ejecutar estos controles que nos permiten detener el flujo de ilícitos desde el continente hacia la isla de Tierra del Fuego”.



El seremi agregó que el despliegue se realizó de manera coordinada en ambos extremos del cruce. “Estas acciones se están realizando hoy en Punta Delgada y, a la vez, de manera paralela, en Bahía Azul. Esto nos permitirá sumar una tarea más al cumplimiento del Plan Regional de Seguridad que nos hemos propuesto para este año 2026 hasta julio de 2027”, señaló.



Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, valoró el trabajo conjunto de las instituciones y destacó la importancia estratégica del punto de control.



“Nos encontramos aquí en la boca del Estrecho de Magallanes realizando una fiscalización interagencial con la finalidad de controlar el transporte tanto marítimo como terrestre, y recabar información acerca de la mercadería que trasladan o de las personas que se trasladan. Esto es parte de la materialización del Plan de Seguridad Regional y continuaremos con estas fiscalizaciones en distintos puntos de nuestra región”.



Desde el ámbito agrícola, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, relevó el trabajo preventivo desarrollado para evitar el faenamiento clandestino y el traslado irregular de productos de origen animal.



“El servicio tiene que velar desde la producción, tiene injerencia desde lo que se produce en el campo hasta la comercialización final. En este operativo estamos buscando que no haya ningún tipo de faenamiento ilegal o transporte de carne no permitido. Por eso estamos con unidades caninas del servicio que están trabajando en Punta Delgada como en Bahía Azul”.



Un control que integra capacidades



El operativo contó con la participación de las Capitanías de Puerto de Punta Delgada con apoyo de binomio canino y Tierra del Fuego; Carabineros de Chile, también con binomio canino; Policía de Investigaciones (PDI) con binomio canino; División de Fiscalización de Transportes; Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con binomio canino; Servicio de Impuestos Internos (SII); y las municipalidades de San Gregorio y Primavera.



La coordinación interagencial permitió disponer de distintas capacidades de fiscalización en un mismo despliegue, fortaleciendo el control de personas, vehículos, cargas y mercancías que transitan por este corredor estratégico de la región.



La iniciativa refleja uno de los principales objetivos del Sistema de Seguridad Regional: que las capacidades de las distintas instituciones puedan complementarse en terreno para ampliar el alcance de la acción del Estado, especialmente en sectores rurales, fronterizos y de alta movilidad.



Desde la Seremi de Seguridad Pública se destacó que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera planificada en distintos puntos de la región, de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, buscando prevenir la ocurrencia de delitos, detectar situaciones ilícitas y entregar mayor seguridad a la comunidad de Magallanes.



