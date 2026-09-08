DÍA NACIONAL DEL FUNCIONARIO SAMU: REANIMADORES DESTACAN EVOLUCIÓN DEL SERVICIO Y LLAMAN A REALIZAR UN BUEN USO DEL 131

Los reanimadores Alejandro Pedreros y Cristián Hernández abordaron en Polar Comunicaciones la evolución de la atención prehospitalaria en Magallanes y la importancia de la colaboración ciudadana.

En el marco del Día Nacional del Funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), conmemorado este martes 8 de septiembre, los reanimadores Alejandro Pedreros y Cristián Hernández participaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasaron la evolución que ha experimentado el servicio en Magallanes y entregaron recomendaciones a la comunidad frente a situaciones de emergencia.

Durante la conversación, ambos profesionales destacaron el carácter humano de su labor y la satisfacción que significa formar parte de un equipo dedicado a entregar atención prehospitalaria a quienes enfrentan situaciones de urgencia.

Pedreros, quien lleva cerca de dos años integrando el SAMU, calificó su experiencia como un privilegio y destacó el aprendizaje permanente que implica desempeñarse en este ámbito.

“La verdad es que ha sido un privilegio. Siento que es muy satisfactorio el trabajo que realizamos como equipo, en realidad tanto en la parte asistencial como en la parte de gestión”, señaló.

Por su parte, Cristián Hernández, quien acumula cerca de 15 años de experiencia en el servicio, resaltó los cambios que ha experimentado el SAMU durante este período, tanto en infraestructura y equipamiento como en dotación de funcionarios y ambulancias.

Según explicó, el crecimiento del servicio ha ido de la mano con el aumento de la población regional y de la demanda asistencial. Recordó que inicialmente trabajaban con una base más pequeña y seis personas por turno, mientras que actualmente la dotación se acerca a las 110 personas.

“Se nota el crecimiento exponencial que ha tenido el SAMU y esto también se da en concordancia un poco con el crecimiento que ha tenido la población”, explicó Hernández, agregando que el servicio pasó de contar con dos ambulancias durante los primeros años de la década de 2010 a disponer actualmente de cuatro móviles.

El profesional también destacó la consolidación del Centro Regulador, encargado de recibir y gestionar los llamados provenientes de distintos puntos de la región.

En este contexto, Alejandro Pedreros puso especial énfasis en la importancia de utilizar correctamente la línea 131, considerando que las llamadas son recibidas desde toda Magallanes y que los equipos deben priorizar las situaciones de mayor gravedad.

“El llamado es hacer un buen uso de la línea 131 cuando son cosas de riesgo vital”, sostuvo.

El reanimador explicó que el Centro Regulador cuenta con personal encargado de categorizar las llamadas y determinar el tipo de respuesta requerida. Asimismo, destacó que incluso cuando un requerimiento no corresponde a una emergencia de riesgo vital, se realizan acciones de orientación y seguimiento.

“Recordar que la ambulancia no se le puede negar a ninguna persona, pero así como funcionarios podemos educar, podemos enseñar y podemos aconsejar lo que es mejor para esa persona”, afirmó.

Actualmente, el SAMU Magallanes dispone de cuatro ambulancias, tres de ellas avanzadas y una básica. Las primeras cuentan con un reanimador, un paramédico y un conductor, mientras que la ambulancia básica está integrada por un paramédico y un conductor. La respuesta se determina de acuerdo con las características y gravedad de cada llamado.

Los funcionarios también abordaron la importancia de que las personas entreguen la mayor cantidad de información posible al momento de comunicarse con el 131. En una región donde existen localidades y calles con nombres similares, precisar la comuna, dirección, referencias y características del lugar puede resultar determinante para facilitar el trabajo de los equipos.

“Siempre ya cuando la gente llama a decir hola, soy de la comuna, no sé de Puerto Natales, Punta Arenas, de la, en tal dirección, no sé, tal referencia, queda entre tal calle, esta calle, etcétera, hasta decirnos el color de su casa nos ayuda mucho”, explicó Pedreros.

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la necesidad de que la comunidad facilite el desplazamiento de las ambulancias. El aumento del parque automotor y la congestión vehicular pueden dificultar los tiempos de respuesta, particularmente durante los horarios de mayor circulación.

Hernández explicó que las ambulancias deben respetar las normas de tránsito y que, durante una emergencia, utilizan sus sistemas de señalización sonora y luminosa para solicitar preferencia de paso.

“La ambulancia no se va a pasar un disco Pare porque sí. Si no, buscamos, tocando la sirena, que nos den la preferencia del paso y poder llegar un poco más expedito”, indicó.

Los profesionales también entregaron recomendaciones para quienes eventualmente se encuentren en el lugar de un accidente. Una de las principales es evitar intervenir físicamente a una persona lesionada si no se cuenta con los conocimientos necesarios, especialmente cuando existe sospecha de lesiones graves.

“Si ven que la escena no es segura, si hay fuego en el vehículo, por ejemplo, si hay derrame de combustible, por darte un ejemplo, no acercarse”, recomendó Hernández.

Asimismo, llamó a no sacar a las personas de los vehículos ni realizar movimientos innecesarios, particularmente en casos de accidentes de tránsito, debido al riesgo de agravar posibles lesiones.

“Si te encuentras con un accidente de tránsito y no sabes qué hacer, la mejor opción es llamar a la ambulancia, darle información y quédate ahí”, enfatizó.

En la conversación también se recordó el origen de la conmemoración del Día Nacional del Funcionario SAMU, vinculada a la muerte de dos integrantes de la base Angol, Aníbal Dualde y Juan Carlos Fernández, quienes fallecieron luego de sufrir un accidente de tránsito mientras regresaban de un traslado hacia el Hospital Base de Temuco en 2009. Desde 2011, esta fecha se utiliza para reconocer y recordar la labor de los funcionarios SAMU.

Finalmente, ambos reanimadores aprovecharon la instancia para enviar un saludo a sus compañeros que se encontraban de turno en las distintas bases de la región y reforzaron el llamado al autocuidado de cara a las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.





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